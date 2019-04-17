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Беларусь посетил спецдокладчик ООН по правозащитникам

18.04.2019 07:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусь посетил специальный докладчик Совета ООН по правам человек по вопрос о положении правозащитников Мишель Форст. Он встретился в МИДе с заместителем министра иностранных дел Олегом Кравченко.

В ходе встречи стороны обсудили подходы к реализации Декларации о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов общества поощрять и защищать общепризнанные права человека и основные свободы, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН в 1998 году, сообщает МИД.

Днем Мишель Форст посетил Беларусскую ассоциацию журналистов, где встретился с журналистами и правозащитниками. Его проинформировали о «деле БелТА»

Мишель Форст находится в Беларуси с неофициальным визитом по приглашению БАЖ, «Правовой инициативы» и Беларусского Хельскинского комитета.

 
 
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Беларусь посетил специальный докладчик Совета ООН по правам человек по вопрос о положении правозащитников Мишель Форст. Он встретился в МИДе с заместителем...
 
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