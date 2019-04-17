Беларусь посетил спецдокладчик ООН по правозащитникам

В ходе встречи стороны обсудили подходы к реализации Декларации о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов общества поощрять и защищать общепризнанные права человека и основные свободы, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН в 1998 году, сообщает МИД.





Днем Мишель Форст посетил Беларусскую ассоциацию журналистов, где встретился с журналистами и правозащитниками. Его проинформировали о «деле БелТА»





Мишель Форст находится в Беларуси с неофициальным визитом по приглашению БАЖ, «Правовой инициативы» и Беларусского Хельскинского комитета.