Евгений Крыжановкий: «Жить надо так, чтобы не было обидно»

Так он живет, а по-другому и не умеет. Неудивительно, что именно маршрут «работа – дом» для него знаковый. По этим любимым для артиста местам мы с комфортом проехались на автомобиле премиум-класса службы такси «Золотое».





ТРОИЦКОЕ ПРЕДМЕСТЬЕ: «НАЧАЛ РАБОТАТЬ С ДЕТЬМИ»

- Жизнь человека обычно состоит из трех вещей: семья, работа, увлечения. Вот и моя строится своеобразным треугольником: семья, искусство, политика. Причем этот треугольник равнобедренный. Вот уже пятый год руковожу детским проектом «Юморинка». Наша самая маленькая киностудия в мире расположилась в историческом здании в Троицком предместье, единственном, которое в какой-то степени уцелело во время войны.





«Юморинка» появилась в моей жизни после того, как закрыли «Христофор». Театр просуществовал 30 лет. Он прожил великолепную жизнь. Из никому не известного, где-то самодеятельного коллектива мы превратились в настоящий бренд. Но 30 лет – огромный срок. Уже начинался застой. И я начал работать с детьми. Честно говоря, сначала был настроен скептически. Всегда думал, что юмор и дети – вещи несовместимые. «Ералаш» мне казался несмешным. Сейчас я понимаю, что с детьми работать одно удовольствие.





Сегодня мы единственные в Беларуси, кто развивает детское телевидение и кино. Здесь занимаются 90 детей. На международных фестивалях у нас только первые места. Проводим и собственный фестиваль детского юмора. Наши программы идут на многих каналах страны, а также выходят на российском телевидении. У нас много проектов самого разного направления. Ребят отбираем через кастинг, желающих очень много. Ходим по школам, показываем свои программы, и дети, которые хотят сниматься, приходят к нам. Бывает, что из 100 человек выбираем только одного. В рамках «Юморинки» создали и свою киношколу.









Еще одна неотъемлемая составляющая моей жизни – деятельность в Либерально-демократической партии, где сегодня я являюсь заместителем председателя, возглавляю центральный комитет и общественную приемную. По сути, политиком я стал в пять лет. Тогда очень не любил, когда меня целуют, и всегда вытирал щеки. Помню, по телевизору показывали, как Хрущев выходит из самолета и целуется со всеми встречающими. Я тогда уже понимал, кто он такой, и подумал: а что, если и меня дедушка Хрущев поцелует? Как же я буду вытираться при нем? Нельзя же. И тогда я придумал оригинальный политический ход: скажу ему, что очень хочу в туалет, он меня, естественно, отпустит, а я побегу за угол, вытру щеку и вернусь назад. Поэтому мой приход в политику был во многом запрограммирован. Да и сатира, по большому счету, – та же политика. Жванецкий или З орнов разве не политики? Сегодня яркий тому пример – Зеленский. Сатиру не любит власть. Будучи руководителем театра «Христофор», я не раз с этим столкнулся. Зачастую получали нагоняй. Да и кто такой сатирик? Это человек, которые болеет за то, что происходит, но в сатирическом ключе.





УЛИЦА ЗАСЛАВСКАЯ: «Я ЗДЕСЬ ОДИН СРЕДИ 11 ЖЕНЩИН»

- Вообще, вся моя жизнь связана с центром Минска . Когда-то я жил в коммуналке на улице Интернациональной. Там родилась моя первая дочь. А потом от Купаловского театра, где работал, получил двухкомнатную квартиру на Заславской. Тогда здесь была окраина города. Огороды, перелески, болота… Там, где сейчас находится мемориал «Яма», был большой овраг, стояли полузаброшенные деревенские дома. Там родилась еще одна дочь. И я приобрел трехкомнатную квартиру в этом же доме. Появилась третья дочка. Через какое-то время переехал в дом напротив. Четвертая моя квартира оказалась на Заславской, 11, в первом корпусе. Там же родилась и младшенькая. А когда забрал к себе маму, переехали во второй корпус все того же 11-го дома. Все события моей жизни, мои многочисленные разводы проходили в одном дворе. Заславская стала моей малой Родиной. Здесь моя жизнь, там все мои дети, жены, тещи, свояченицы… У меня же бабий коллектив: я здесь один среди 11 женщин. И все мы очень дружны. В отличие от многих сегодняшних мужчин, при разводах я все оставлял женам.





Моя нынешняя жена Аня младше меня на 23 года. И первый раз я ее увидел, когда она была грудным ребенком. В доме, где я жил, во дворе сидели мамочки с колясками. Тогда я даже подумать не мог, что одна из них станет моей тещей, а в коляске лежит моя будущая жена. Поэтому, когда мы с Аней идем мимо детского сада, я часто подкалываю ее: «Видишь, дети в песочнице копаются. Кто знает?» Она смеется. Мы живем в гармонии и любви. Но поженились не сразу. Я вообще считаю, что не стоит спешить в ЗАГС. Надо проверить, что ли, друг друга. По этому поводу мне нравится старый белорусский анекдот. Встречаются два друга, и один спрашивает: «У цябе жонка чэсная?» – «Ты ведаеш, чэсная: вось ужо 10 гадоў жывём, пакуль нiчога не ўкрала». Так вот мы с Анечкой прожили практически 10 лет, я убедился, что она ничего не украла, взял ее паспорт и побежал в ЗАГС. Нас расписали. Она даже не знала, что стала моей женой.









Семья – это для любого человека самое главное. Счастье – это когда ты с утра с радостью бежишь на работу, а вечером с еще большей спешишь домой. Я очень счастливый человек. Мне 64 года, но чувствую себя на 35, максимум на 40. Помните знаменитую фразу Павла Корчагина: жизнь надо прожить так, чтобы не было стыдно за бесцельно прожитые годы? Так вот, я ее перефразировал: жизнь надо прожить так, чтобы не было обидно за неинтересно прожитые годы. Поэтому каждый день должен проходить так, как будто он – последний.







