Почему Беларусь сократила экспорт молочных продуктов?









Об этом сообщил начальник ГУ ВЭД Минсельхозпрода Алексей Богданов, выступая на форуме «Беларусь молочная» сегодня.





Причина этого сокращения — не только ограничения Россельхознадзора, но и снижение экспортных цен. Например, цены на сливочное масло на российском рынке снизились на 20%, на обезжиренное молоко — на 29%.





В 2018 году экспорт молочных продуктов в пересчете на сырое молоко составил 4,2 млн т.





За январь-февраль 2019 года экспорт молочных продуктов вырос на 12,8%, до $353 млн.





По данным ФАО, Беларусь занимает 3-е место в мире по экспорту сливочного масла, 4-е — по сырам, 5-е — по поставкам сухого обезжиренного молока.





Интересно, что в 2018 году производство молока составило 770 кг на душу населения, потребление — 249 кг.





Экспорт молочных продуктов составил около 40% в объеме экспорта продуктов питания.





По оценкам министра сельского хозяйства и продовольствия Анатолия Хотько, дальнейшее увеличение потребления молочных продуктов в мире будет расти.