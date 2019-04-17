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Почему Беларусь сократила экспорт молочных продуктов?

18.04.2019 07:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский экспорт молочных продуктов в 2018 году снизился на $127 млн, до $2 млрд.



Об этом сообщил начальник ГУ ВЭД Минсельхозпрода Алексей Богданов, выступая на форуме «Беларусь молочная» сегодня.

Причина этого сокращения — не только ограничения Россельхознадзора, но и снижение экспортных цен. Например, цены на сливочное масло на российском рынке снизились на 20%, на обезжиренное молоко — на 29%.

В 2018 году экспорт молочных продуктов в пересчете на сырое молоко составил 4,2 млн т.

За январь-февраль 2019 года экспорт молочных продуктов вырос на 12,8%, до $353 млн.

По данным ФАО, Беларусь занимает 3-е место в мире по экспорту сливочного масла, 4-е — по сырам, 5-е — по поставкам сухого обезжиренного молока.

Интересно, что в 2018 году производство молока составило 770 кг на душу населения, потребление — 249 кг.

Экспорт молочных продуктов составил около 40% в объеме экспорта продуктов питания.

По оценкам министра сельского хозяйства и продовольствия Анатолия Хотько, дальнейшее увеличение потребления молочных продуктов в мире будет расти.

 
 
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Белорусский экспорт молочных продуктов в 2018 году снизился на $127 млн, до $2 млрд.
 
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