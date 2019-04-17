Соревновались юные инспекторы

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Ставший традиционным районный смотр-конкурс юных инспекторов дорожного движения, организованный отделом по образованию райисполкома и ОГАИ Городокского РОВД, прошёл 12 апреля на базе СШ № 1 г. Городка.





За звание лучшей сражались команды «Без тормозов» (СШ № 1 г. Городка), «Клаксон» (СШ № 2 г. Городка), «Фликер» (Бычихинская СШ), «Магистраль» (Пальминская СШ), «Светофорчик» (Меженская д/с-СШ). В состав команд вошли по восемь ребят 10-13 лет.

Чтобы победить, командам необходимо было показать «класс» и обойти соперников в следующих конкурсах: теоретическом экзамене на знание Правил дорожного движения, фигурном вождении велосипеда, оказании первой медицинской помощи пострадавшему, агитационно-художественном представлении и изготовлении тематической газеты. Основные цели мероприятия — профилактика детского дорожного травматизма, популяризация отрядов юных инспекторов дорожного движения.

Первое место в борьбе сильных соперников заняла команда СШ № 2, немного уступили школьники из Пальминки — они стали вторыми. На третьем месте СШ № 1 г. Городка. Четвёртое и пятое, по решению строгого жюри, заняли команды из Бычихи и Межи. Они также показали достойные результаты.

Ребята отметили, что участие в смотре-конкурсе стало для них не только своеобразным экзаменом на знание ПДД, но и возможностью проявить свои самые сильные качества, умение работать в команде, поддерживать друг друга.

Команда-победитель примет участие в региональном туре областного конкурса, который пройдёт 17 апреля в г. п. Ушачи.

Любовь СИМОНОВА.