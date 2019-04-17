ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Соревновались юные инспекторы

18.04.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Ставший традиционным районный смотр-конкурс юных инспекторов дорожного движения, организованный отделом по образованию райисполкома и ОГАИ Городокского РОВД, прошёл 12 апреля на базе СШ № 1 г. Городка.

Соревновались юные инспекторы

За звание лучшей сражались команды «Без тормозов» (СШ № 1 г. Городка), «Клаксон» (СШ № 2 г. Городка), «Фликер» (Бычихинская СШ), «Магистраль» (Пальминская СШ), «Светофорчик» (Меженская д/с-СШ). В состав команд вошли по восемь ребят 10-13 лет.

  Чтобы победить, командам необходимо было показать «класс» и обойти соперников в следующих конкурсах: теоретическом экзамене на знание Правил дорожного движения, фигурном вождении велосипеда, оказании первой медицинской помощи пострадавшему, агитационно-художественном представлении и изготовлении тематической газеты. Основные цели мероприятия — профилактика детского дорожного травматизма, популяризация отрядов юных инспекторов дорожного движения.

  Первое место в борьбе сильных соперников заняла команда СШ № 2, немного уступили школьники из Пальминки — они стали вторыми. На третьем месте СШ № 1 г. Городка. Четвёртое и пятое, по решению строгого жюри, заняли команды из Бычихи и Межи. Они также показали достойные результаты.

  Ребята отметили, что участие в смотре-конкурсе стало для них не только своеобразным экзаменом на знание ПДД, но и возможностью проявить свои самые сильные качества, умение работать в команде, поддерживать друг друга.

  Команда-победитель примет участие в региональном туре областного конкурса, который пройдёт 17 апреля в г. п. Ушачи.

Любовь СИМОНОВА.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ставший традиционным районный смотр-конкурс юных инспекторов дорожного движения, организованный отделом по образованию райисполкома и ОГАИ Городокского РОВД,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Рисуем родной город
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.04.2019
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика