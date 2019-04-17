«Минсктранс» получит 328 новых автобусов и 60 электробусов к Евроиграм

Об этом сообщил первый заместитель генерального директора ГП "Минсктранс" Олег ДЗЮБЕНКО.

Транспортные средства в том числе будут задействованы во время II Европейских игр.

На сегодня получено 283 автобуса, 28 длинных электробусов и 3 коротких. До конца мая будут получены еще 25 коротких электробусов, сообщает БЕЛТА .

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