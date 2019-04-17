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«Минсктранс» получит 328 новых автобусов и 60 электробусов к Евроиграм

18.04.2019 10:24 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Минсктранс» получит 328 новых автобусов и 60 электробусов к Евроиграм
Фото из открытых источников

Об этом сообщил первый заместитель генерального директора ГП "Минсктранс" Олег ДЗЮБЕНКО.

Транспортные средства в том числе будут задействованы во время II Европейских игр. 

На сегодня получено 283 автобуса, 28 длинных электробусов и 3 коротких. До конца мая будут получены еще 25 коротких электробусов, сообщает БЕЛТА

«Минсктранс» получит 328 новых автобусов и 60 электробусов к Евроиграм
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