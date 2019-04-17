|
«Минсктранс» получит 328 новых автобусов и 60 электробусов к Евроиграм
18.04.2019 10:24 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Об этом сообщил первый заместитель генерального директора ГП "Минсктранс" Олег ДЗЮБЕНКО.
Транспортные средства в том числе будут задействованы во время II Европейских игр.
На сегодня получено 283 автобуса, 28 длинных электробусов и 3 коротких. До конца мая будут получены еще 25 коротких электробусов, сообщает
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Большая часть транспортных средств уже поступила.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)