Страсть, романтика и рок-н-ролл: Владимир Пресняков приедет с юбилейным туром в Минск

Источник материала: Tut.by

Первый за долгие годы гастрольный тур артиста приурочен к его 50-летнему юбилею и включает в себя более 15 городов. 30 октября Пресняков выступит в Минске с хитами «Слушая тишину», «Неземная» и «Ты у меня одна», гремящими во всех чартах, и проверенными временем песнями.



Фото: theafisha.ru

История успеха Преснякова началась, когда ему было еще 11 лет, спустя два года он уже гастролировал с группой. Cлава не заставила себя ждать — в 18 лет о нем уже знала огромная страна. До него на эстраде подобных звезд не было: кожаные куртки, проколотое ухо и длинные волосы. Дерзкие гитарные риффы и контрастирующий с ними высокий голос сделали Преснякова одним из самых эффектных музыкантов российской сцены. А дальше популярность только росла: новые съемки в кино, участие в ТВ-шоу Лаймы Вайкуле, работа в Театре песни Аллы Пугачевой. Свой характер Пресняков показал не только в песнях, но и в шоу «Последний герой», где одержал нелегкую победу. И его рок-н-ролльного задора хватит еще на несколько поколений поклонников.

На сцене артист зажигает уже несколько десятков лет, но его музыка не теряет актуальности. К примеру, в прошлом году, клип на сингл «Слушая тишину» собрал более 4 миллионов просмотров на YouTube и получил премию «Золотой Граммофон». А в начале этого года музыкант выпустил композицию «Ты у меня одна», которая мгновенно стала хитом, получила премию от «Русского радио», а клип собрал почти 2 миллиона просмотров.

Все, что происходит на концертах Преснякова — настоящий рок-н-ролл. Но несмотря на страсть к бунтарству, Владимир Пресняков радует публику еще и примером успешных семейных отношений. Творческий и романтический дуэт с Натальей Подольской открыл Владимиру лирическое вдохновение, а поклонникам подарил много пронзительных хитов. Пара вместе уже почти 15 лет и часто выступает дуэтом.

За свою карьеру музыкант выпустил 13 альбомов. А вот сольными шоу Пресняков балует зрителей не так часто. Тем ценнее для поклонников юбилейный сольный тур Преснякова, который он объявил в прошлом году, накануне своего 50-летия. Музыкант анонсировал концерты более чем в 15 городах России и с радостью делится кадрами с концертных площадок в Instagram, где за ним наблюдают более 600 тысяч подписчиков. 30 октября в его блоге может появиться фото и с белорусскими поклонниками.

Спеть хиты и новые синглы, зарядиться нежностью и оторваться под рок-н-ролл белорусские слушатели смогут уже 30 октября в Prime Hall в 20.00. Билеты поступили в продажу сегодня.

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