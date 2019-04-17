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Состоялся финал VII Международного конкурса проектно-исследовательских работ школьников, студентов и педагогов «Призма»

18.04.2019 — Разное | Единство  
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Источник материала: Единство

         Учредителями и организаторами конкурса выступили: Московская государственная академия водного транспорта, Российский университет дружбы народов (РУДН), Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа №1551»; Самарский государственный социально-педагогический университет при поддержке Московской городской организации Профсоюза работников образования и науки, Префектуры Северо-Западного административного округа города Москвы.

         В состав экспертного жюри конкурса «Призма» вошли кандидаты и доктора наук, преподаватели ведущих вузов России, Беларуси, ученые-практики, лауреаты грантов в сфере образования, родительская общественность.

         На Конкурс были представлены учебно-исследовательские, социальные и проектные работы школьников, студентов, работников образовательного учреждения по номинациям: «Вектор», «Выбор», «Инициатор», «Новатор».

         Учащиеся и педагоги ГУДО «Борисовский центр экологии и туризма» достойно представили свои работы на финале конкурса в формате онлайн-конференции.

         В номинации «Выбор» – Ханкевич Александра за представление исследовательского проекта «Исследование питьевой воды на содержание нитратов из нецентрализованных источников водоснабжения (колодцев) в Борисовском районе» (руководитель Шубаро Елена Викторовна) стала  Призером конкурса;

        В номинации «Инициатор» – Денисова Ангелина, Козлова Анна, Шлыкович Ульяна за представление социального проекта «Новый дизайн цветника»  (руководители Богушевич Татьяна Владимировна, Райнеш Елена Анатольевна, Шубаро Елена Викторовна) – стали Призерами конкурса.

        Поздравляем ребят и их руководителей с победой в конкурсе и желаем им дальнейших успехов в проектной и исследовательской деятельности!

                                       Шубаро Е.В., заведующий основным отделом

ГУДО «Борисовский центр экологии и туризма»

 
 
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11 апреля 2019 года в Москве состоялся финал VII Международного конкурса проектно-исследовательских работ школьников, студентов и педагогов «Призма».
 
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