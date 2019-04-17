«ЮМОРИНКА» пополнилась талантами

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Учредитель Фестиваля: Продюсерский центр "КИНОСТУДИЯ ЮМОРИНКА" директор Прилюбко Ольга Ярославовна

Организаторы Фестиваля: Главное управление идеологической работы культуры и по делам молодёжи Мингорисполкома, Комитет по образованию Мингорисполкома, ОО «Союз писателей Беларуси», Продюсерский центр "КИНОСТУДИЯ ЮМОРИНКА"

Цель Фестиваля: Выявление талантов среди детей и молодёжи в различных видах искусства и продвижение их в творческой деятельности.

Задачи Фестиваля:

- выявить молодые таланты в различных видах искусства: музыкальном, театральном, хореографическом, эстрадном, цирковом, изобразительном искусстве, литературе, дизайне моды, модельном творчестве, кино, телевидения, КВН, народном творчестве;

- повышение профессионального уровня индивидуальных участников, театральных детских и молодёжных коллективов, творческих объединений;

-формирование эстетического вкуса у детей и молодёжи;

- укрепление разносторонних профессиональных и культурных связей между детскими и молодёжными коллективами и учебными заведениями;

- привлечение и выявление новых талантов для дальнейшего участия на городских, межрегиональных и международных фестивалях и конкурсах;

- привлечение внимания общественности к сатире и юмору.

Глава 3. Участники Фестиваля

Участниками Фестиваля являются творческие коллективы и индивидуальные авторы и исполнители Республики Беларусь, чьи заявки утверждены Оргкомитетом. В качестве почётных гостей на Фестивале присутствуют:

- артисты, творческие коллективы, представители СМИ, дизайнеры, художники, литераторы, народные мастера и т.д., приглашённые Оргкомитетом;

- представители Мингорисполкома, молодёжных и общественных организаций.