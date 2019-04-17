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Россия: Forbes посчитал миллиардеров, а глава правительства - бедняков
18.04.2019 10:10 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: spletnea.ru
Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых российских бизнесменов, а Медведев озвучил количество бедных в стране.
На первом месте в новом рейтинге
Также в списке – глава ПАО "Северсталь" Алексей Мордашов, член совета директоров "Новатэка" и "Сибура" Геннадий Тимченко, президент холдинга "Интеррос" Владимир Потанин, совладелец LetterOne Holdings и "Альфа-Групп" Михаил Фридман, совладелец СУЭК и "Еврохима" Андрей Мельниченко, сснователь и основной акционер USM Holdings Алишер Усманов и частный инвестор Роман Абрамович.
Как отмечает
Остальные шестеро вернулись после года или нескольких лет отсутствия. Это совладельцы «Нефтетранссервиса» братья Вячеслав и Вадим Аминовы, создатели холдинга «Сибирский деловой союз» Михаил Федяев и Владимир Гридин, а также отельер Владимир Мельниченко и экс-акционер «Юнимилка» Андрей Блох.
Всего в рейтинге 100 долларовых миллиардеров и 100 мультимиллионеров.
Накануне глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что в России сейчас проживают 19 миллионов бедных.
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Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых российских бизнесменов, а Медведев озвучил количество бедных в стране.
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