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Россия: Forbes посчитал миллиардеров, а глава правительства - бедняков

18.04.2019 10:10 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Россия: Forbes посчитал миллиардеров, а глава правительства - бедняков

фото: spletnea.ru

Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых российских бизнесменов, а Медведев озвучил количество бедных в стране.

На первом месте в новом рейтинге Forbes оказался председатель правления ПАО "Новатэк" Леонид Михельсон, состояние которого составило 24 млрддолларов. Второе место у председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина с состоянием 21,3 млрд долларов. Тройку замыкает президент НК "Лукойл" Вагит Алекперов с 20,7 млрд долларов.

Также в списке – глава ПАО "Северсталь" Алексей Мордашов, член совета директоров "Новатэка" и "Сибура" Геннадий Тимченко, президент холдинга "Интеррос" Владимир Потанин, совладелец LetterOne Holdings и "Альфа-Групп" Михаил Фридман, совладелец СУЭК и "Еврохима" Андрей Мельниченко, сснователь и основной акционер USM Holdings Алишер Усманов и частный инвестор Роман Абрамович.

Как отмечает "Коммерсантъ", в рейтинге оказались восемь бизнесменов, которых не было в прошлом году. Среди них два абсолютных новичках — владелец софтверной группы «Ланит» Филипп Генс (139-е место с состоянием 750 млн долларов) и сооснователь британского финтех-сервиса Revolut Николай Сторонский (199-е место и 500 млн долларов).

Остальные шестеро вернулись после года или нескольких лет отсутствия. Это совладельцы «Нефтетранссервиса» братья Вячеслав и Вадим Аминовы, создатели холдинга «Сибирский деловой союз» Михаил Федяев и Владимир Гридин, а также отельер Владимир Мельниченко и экс-акционер «Юнимилка» Андрей Блох.

Всего в рейтинге 100 долларовых миллиардеров и 100 мультимиллионеров.

Накануне глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что в России сейчас проживают 19 миллионов бедных.

 
 
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Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых российских бизнесменов, а Медведев озвучил количество бедных в стране.
 
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