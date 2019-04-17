Отрицательную калорийность продуктов назвали мифом

Источник материала: Tut.by

Несмотря на надежды желающих похудеть, после переваривания сельдерея и огурцов в организме все же остается некоторое количество калорий, пишет « Здоровье Mail.Ru ».



Александра Квиткевич, TUT.BY

Результаты исследования, проведенного биологами из Университета штата Алабама (США), опубликованы на сайте bioRxiv.

О продуктах с отрицательной калорийностью часто пишут на форумах и в блогах по похудению. Считается, что на переваривание таких низкокалорийных продуктов растительного происхождения, как сельдерей, зеленый листовой салат, огурцы, брокколи, яблоки, морковь, грейпфруты, помидоры, арбуз, черника, организму требуется больше калорий, чем они изначально содержат. Профессор Стивен Секор (Stephen Secor) и его коллеги впервые предприняли попытку проверить, соответствует ли это действительности с научной точки зрения.

Ученые провели эксперимент с участием бородатых агам (Pogona vitticeps) — ящериц семейства агамовые. Хотя ящерица и человек находятся далеко друг от друга на эволюционном древе, и тот и другой вид всеядны, а значит, их пищеварительный тракт и происходящие в нем процессы схожи.

Ящериц кормили сельдереем, в день они получали его в объеме, соответствующем примерно 5% от массы их тела.

После каждого приема рептилиями пищи исследователи замеряли их скорость обмена веществ, то есть сколько энергии затрачивается на переваривание и усваивание съеденного сельдерея. Кроме того, анализируя мочу и экскременты агам, ученые оценивали энергетические потери.

В итоге оказалось, что ящерицы тратят на переваривание около 33% калорий, полученных после съедания сельдерея, около 43% калорий выводится с мочой и фекалиями, а оставшиеся 24% калорий удерживаются в организме. Таким образом, идея об отрицательной калорийности сельдерея и подобных ему продуктов — не более чем миф, сделали вывод исследователи.

Ученые также смоделировали, как происходят аналогичные процессы в человеческом организме. Расчеты показали, что, съедая сельдерей или другие «продукты с отрицательной калорийностью» из списка, человек тратит примерно 25% энергии на переваривание и усваивание. При этом в организме остается от 19 до 50% калорий, полученных с этой пищей.

Несмотря на это, сельдерей и другие «продукты с отрицательной калорийностью» вполне подходят для избавления от лишних килограммов, считают исследователи. Но только если заменять ими калорийные продукты в рационе.

«Если просто добавить горсть порезанного сельдерея к своему бигмаку, толку не будет», — отметил Секор, которого цитирует сайт LiveScience. А если вы решите жить на одних только «продуктах с отрицательной калорийностью», то съедать их нужно очень много. К примеру, для того, чтобы женщина весом 60 килограммов получила достаточно энергии, чтобы провести менее шести часов без какой-либо физической активности, нужно съесть три килограмма сельдерея. А чтобы обеспечить себя энергией на весь день, необходимо съесть 12,6 килограмма сельдерея.