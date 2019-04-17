Капотный МАЗ Вязовича вырвался на первое место в ралли-рейде Марокко

Источник материала: Tut.by

Команда «МАЗ-СПОРТавто» успешно преодолела пятый этап ралли-рейда Morocco Desert Challenge, улучшив свои позиции в генеральной классификации. Капотный МАЗ под управлением Сергея Вязовича стал лидером африканской гонки.





На пятом этапе гонщики преодолели зыбучие пески, «вяжущие» как цементная смесь, и первые крупные дюны — схожие встречались на «Дакаре» в Южной Америке. Основная нагрузка легла на пилотов, и белорусские гонщики не подкачали.

Сергей Вязович шел первым большую часть заезда, но ближе к финишу снизил темп и сместился на второе место. На трассе он провел 4 часа 45 минут, отстав от победителя заезда — голландца Герта Хузинка на Renault — всего на минуту. В общем зачете капотный МАЗ занимает первую позицию, за ним идут четыре голландца на MAN, Iveco и Renault.





«Наконец, пошли настоящие пески. Мы ждали этого дня и сразу же начали атаковать. Рванули вперед, сделав большой гандикап по времени. А во второй половине заезда сбавили темп, чтобы не рисковать и спокойно занять первое место в генеральной классификации. Проблем с техникой при этом не возникало», — рассказал глава команды Сергей Вязович.

Алексей Вишневский также прошел этап на высокой скорости, финишировав на четвертом месте. Его время — 4 часа 48 минут, а отставание — почти 5 минут. В «абсолюте» белорусский экипаж поднялся на седьмое место, от лучшего результата его отделяют 47 минут.

«Этап оказался непростым: были пески, дюны, а еще много кочек, выбоин и камней. Мы стартовали 45-ми, так что пришлось ехать в пыли и догонять джипы, багги и грузовики. Пройти в пыли очень сложно. Один джип вообще „уперся“ и не давал себя пропустить — гнали его несколько десятков километров. В целом, гонка интересная. В Марокко достаточно жарко, однако кондиционер хорошо справляется», — пояснил пилот Алексей Вишневский.





Протяженность шестого спецучастка составит 324 км. Организаторы подготовили гонщикам «всего понемногу»: будут и пески, и дюны, и каньоны.

Ралли-рейд Morocco Desert Challenge проходит в Марокко с 12 по 20 апреля. Большая часть трассы пролегает по пустыне и песчаной местности, а среди препятствий — дюны, «феш-феш» и высохшие русла рек. Маршрут гонки составляет 2741 км и разделен на 8 этапов. Марафон отличает отсутствие лиазонов: «боевые» отрезки начинаются сразу с бивуаков.