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Капотный МАЗ Вязовича вырвался на первое место в ралли-рейде Марокко
Источник материала: Tut.by
Команда «МАЗ-СПОРТавто» успешно преодолела пятый этап ралли-рейда Morocco Desert Challenge, улучшив свои позиции в генеральной классификации. Капотный МАЗ под управлением Сергея Вязовича стал лидером африканской гонки.
На пятом этапе гонщики преодолели зыбучие пески, «вяжущие» как цементная смесь, и первые крупные дюны — схожие встречались на «Дакаре» в Южной Америке. Основная нагрузка легла на пилотов, и белорусские гонщики не подкачали.
Сергей Вязович шел первым большую часть заезда, но ближе к финишу снизил темп и сместился на второе место. На трассе он провел 4 часа 45 минут, отстав от победителя заезда — голландца Герта Хузинка на Renault — всего на минуту. В общем зачете капотный МАЗ занимает первую позицию, за ним идут четыре голландца на MAN, Iveco и Renault.
«Наконец, пошли настоящие пески. Мы ждали этого дня и сразу же начали атаковать. Рванули вперед, сделав большой гандикап по времени. А во второй половине заезда сбавили темп, чтобы не рисковать и спокойно занять первое место в генеральной классификации. Проблем с техникой при этом не возникало», — рассказал глава команды Сергей Вязович.
Алексей Вишневский также прошел этап на высокой скорости, финишировав на четвертом месте. Его время — 4 часа 48 минут, а отставание — почти 5 минут. В «абсолюте» белорусский экипаж поднялся на седьмое место, от лучшего результата его отделяют 47 минут.
«Этап оказался непростым: были пески, дюны, а еще много кочек, выбоин и камней. Мы стартовали 45-ми, так что пришлось ехать в пыли и догонять джипы, багги и грузовики. Пройти в пыли очень сложно. Один джип вообще „уперся“ и не давал себя пропустить — гнали его несколько десятков километров. В целом, гонка интересная. В Марокко достаточно жарко, однако кондиционер хорошо справляется», — пояснил пилот Алексей Вишневский.
Протяженность шестого спецучастка составит 324 км. Организаторы подготовили гонщикам «всего понемногу»: будут и пески, и дюны, и каньоны.
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