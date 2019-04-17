Единственный белорус, выигравший проект «Голос», даст сольный концерт в Минске

Источник материала: Tut.by

Белорусский исполнитель, выигравший проект «Голос», Сергей Волчков выйдет на сцену КЗ Минск 17 ноября.

Второй сезон проекта «Голос» на Первом канале открыл зрителям и слушателям Сергея Волчкова — молодого артиста с удивительной харизмой и обаянием, с бархатным баритоном, обезоруживающей искренностью и душевностью. И теперь гастрольные туры и полные залы показывают, что голосование зрителей и доверие жюри были не случайными, а победа заслуженной.

Этой осенью в КЗ Минск состоится сольный концерт артиста с новой программой. Вниманию зрителей будут представлены всеми любимые произведения советских и зарубежных композиторов, классические произведения, прозвучат легендарные песни из советских кинофильмов, романсы, чьи слова знает наизусть каждый, а также песни, написанные специально для Сергея. Волчков делится:

— Я много лет занимаюсь музыкой профессионально, поэтому для меня, как для артиста, очень важно дать каждому зрителю, пришедшему на концерт, не только качественное исполнение, но и частичку себя. Я очень хочу, чтобы люди уходили после моих концертов с ощущением, что их не обманули.

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