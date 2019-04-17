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Житель Горок на «Форде» сбил 75-летнюю велосипедистку
18.04.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
17 апреля на перекрестке улицы Северная и проспекта Интернациональный 53-летний житель Горок, управляя автомобилем «Форд Мондео» при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил дорогу 75-летней велосипедистке, которая двигалась по велосипедной дорожке.
В результате ДТП женщине причинена травма в виде перелома шейки бедра, она была госпитализирована. По факту происшествия проводится проверка.
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17 апреля на перекрестке улицы Северная и проспекта Интернациональный 53-летний житель Горок, управляя автомобилем «Форд Мондео» при выезде со второстепенной...
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