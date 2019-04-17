Житель Горок на «Форде» сбил 75-летнюю велосипедистку

Источник материала: Горецкий вестник

17 апреля на перекрестке улицы Северная и проспекта Интернациональный 53-летний житель Горок, управляя автомобилем «Форд Мондео» при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил дорогу 75-летней велосипедистке, которая двигалась по велосипедной дорожке.









В результате ДТП женщине причинена травма в виде перелома шейки бедра, она была госпитализирована. По факту происшествия проводится проверка.



