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Житель Горок на «Форде» сбил 75-летнюю велосипедистку

18.04.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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17 апреля  на перекрестке улицы Северная и проспекта Интернациональный 53-летний житель Горок, управляя автомобилем «Форд Мондео» при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил дорогу 75-летней велосипедистке, которая двигалась по велосипедной дорожке.

 

Житель Горок на «Форде» сбил 75-летнюю велосипедистку

 

Житель Горок на «Форде» сбил 75-летнюю велосипедистку

 

В результате ДТП женщине причинена травма в виде перелома шейки бедра, она была госпитализирована. По факту происшествия проводится проверка.

 

Житель Горок на «Форде» сбил 75-летнюю велосипедистку

 

Управление ГАИ УВД Могилевского облисполкома


 
 
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  17 апреля  на перекрестке улицы Северная и проспекта Интернациональный 53-летний житель Горок, управляя автомобилем «Форд Мондео» при выезде со второстепенной...
 
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