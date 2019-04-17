20 апреля в Горецком районе – субботник

Источник материала: Горецкий вестник

Республиканский субботник состоится 20 апреля.

Структурным подразделениям Горецкого районного исполнительного комитета, сельским исполнительным комитетам, предприятиям, организациям и учреждениям Горецкого района рекомендуется на добровольной основе провести республиканский субботник на рабочих местах либо осуществить благоустройство и приведение в надлежащее состояние историко-культурных ценностей, территорий населенных пунктов, подготовку детских оздоровительных и спортивно-оздоровительных лагерей к летнему сезону.

Трудовые коллективы в этот день будут работать на своих рабочих местах или приводить в порядок собственные территории, места отдыха, населенные пункты. Фронт работ определила рабочая группа по подготовке и проведению субботника в районе.

Удержание нанимателями денежных средств из заработной платы работников, для которых 20 апреля является рабочим днем, производится с их согласия в размерах, определяемых добровольно самими коллективами работников.

Денежные средства, заработанные в день проведения республиканского субботника, в том числе на рабочих местах, в объемах, определяемых добровольно работниками, включая работников, деятельность которых не связана с производством продукции (работ), оказанием платных услуг, перечис­ляются через райисполком на расчетный счет BY61AKBB36410178402877300000 в центре банковских услуг № 708 филиала

№ 714 открытого акционерного общества «Сберегательный банк Беларусбанк» в городе Горки, код АКВВВY21714, УНП 700101949, назначение платежа — «Средства, заработанные на республиканском субботнике» в облисполком в порядке, установленном Министерством финансов.

При участии в республиканском субботнике некоммерческих организаций по решению коллективов работников этих организаций денежные средства могут перечисляться в размерах, определяемых добровольно самими коллективами.

К участию в субботнике с целью благо­устройства и наведения порядка приглашаются все жители нашего города и района, в том числе индивидуальные предприниматели, пенсионеры и другие категории граждан.