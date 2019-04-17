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Как в Дубае. Совмин изучает возможность строительства в Минске международного финансового центра
18.04.2019 11:55 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: informburo.kz
В правительстве будет подписан меморандум о взаимодействии и помощи Дубайского МФЦ в возможном создании в Беларуси международного финансового центра, сообщил первый вице-премьер Александр Турчин.
По словам Турчина, что в правительстве работает группа, которая изучает международный опыт создания МФЦ, передает
Турчин сообщил об обсуждении возможности интеграции в работу белорусского МФЦ современных финансовых технологий, в том числе криптобиржи.
«На мой взгляд, если делать традиционный финансовый центр, конечно, нам сложно будет конкурировать с такими гигантами. Поэтому мы хотим, чтобы в нашем центре, если мы будем его создавать, была некая изюминка, которая сегодня связана именно с нашими IT-технологиями", пояснил вице-премьер.
По его мнению, белорусский МФЦ должен будет ориентироваться на регион Восточной Европы.
Впрочем, окончательного решения по поводу строительства в Беларуси своего МФЦ пока нет. «Мы сейчас вырабатываем алгоритм действий. Для создания центра есть базовые условия, без которых это невозможно. Многие вещи сейчас реализованы в Парке высоких технологий, касательно английского права и так далее. Мы хотим обобщить все эти практики и потом доложить президенту для того, чтобы принимать решение", - пояснил Турчин.
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В правительстве будет подписан меморандум о взаимодействии и помощи Дубайского МФЦ в возможном создании в Беларуси международного финансового центра, сообщил...
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