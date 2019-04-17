В средней школе №12 провели школьную благотворительную ярмарку

Источник материала: Слуцк Город





Шестой школьный день… Педагогические работники не торопясь, без оглядки на учебный процесс могут организовывать любого рода мероприятия с детьми и просто общаться с ребятами и их родителями. В один из таких дней в СШ №12 прошла школьная благотворительная ярмарка.

Совместная деятельность классных руководителей, учащихся и родителей дала прекрасные результаты. Были на ярмарке и дошколята, которые посещают курсы по подготовке к школе, и их родители. Всех участников объединило желание сделать доброе дело, творчество, фантазия, дружба.

Можно было купить сладости и сдобу, поделки и сувениры, услышать звуки гитары, частушки, узнать о будущем от «цыганки-гадалки», сфотографироваться с «живым» медведем.

Большая часть заработанных на ярмарке средств направлена на благотворительность. Материальная помощь оказана семье учащегося школы Максима Демидова, который по состоянию здоровья обучается на дому, и еще одной семье, оказавшейся в сложной финансовой ситуации, закуплены и переданы подарки в Слуцкий специализированный дом ребенка, шефство над которым в августе 2018 года взял 11-й профильный педагогический класс.

Руководство школы выражает огромную благодарность учащимся и их родителям за оказание помощи в организации и проведении ярмарки! Будем делать добро вместе!

Светлана СЕНЬКЕВИЧ,

заместитель директора СШ №12 по воспитательной работе.