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В Минске задержан педофил: он насиловал своих дочек, а их мать снимала это на видео

18.04.2019 12:12 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

МВД сообщает о задержании мужчины, который на протяжении нескольких лет насиловал своих дочерей. Оперативники установили, что мать девочек знала о происходящем и даже помогала мужу снимать порнографические ролики с участием своих детей.

Информацию о возможных проблемах дома у двух сестер в главное управление по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Министерства внутренних дел передала директор школы: после беседы одной из девочек с психологом стало известно, что отец на протяжении двух лет регулярного совершал с ней (2004 год рождения) и ее младшей сестрой (2007 год рождения) как непосредственно половые акты, так и иные действия сексуального характера.

«Сотрудники по противодействию торговле людьми отреагировали оперативно. Исключительно с соблюдением прав и законных интересов детей, не допуская виктимизации потерпевших, правоохранители стали активно действовать согласно уже наработанному механизму по проверке подобной информации. Минчанин был задержан», – рассказал заместитель начальника ГУНиПТЛ МВД Дмитрий Цаюн.

Задержанный отрицал свою возможную вину, однако его супруга рассказала, что мужчина признавался ей во влечении к девочкам, рассказывал, что трогал их. Позднее оказалось, что мать девочек не только знала о происходящем, но и активно помогала мужу в его похождениях, в частности, снимала все на видео. Оперативники разбираются, распространялись ли порно-ролики родителями. Стоит отметить, что женщина была против ареста мужа: она переживала, что некому будет заниматься работами на приусадебном участке.

Фрунзенским районным отделом Следственного комитета по Минску возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 167 УК Беларуси (насильственные действия сексуального характера).

Напомним, что два дня назад стало известно о задржании педофила в Гродно

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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МВД сообщает о задержании мужчины, который на протяжении нескольких лет насиловал своих дочерей. Оперативники установили, что мать девочек знала о происходящем и...
 
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