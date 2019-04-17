Юные художники: в Беларуси победители конкурса «МИРа» получили награды

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Победители конкурса детского рисунка, который устроил телеканал «МИР», получили свои награды. Несколько авторов лучших работ живут в Беларуси. С юными художниками познакомилась корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Приз за победу в конкурсе телеканала «МИР» Варваре Старовойтовой вручили прямо во время тренировки. Девочка обожает танцы. А рисование – еще одно увлечение. Ее работу «Летний день в деревне» зрители признали одной из лучших. Девочка изобразила то, что считает очень важным.



«Я решила на конкурс взять этот рисунок, потому что там можно помогать папе в летней деревне», – сказала Варвара.

Ученики средней школы №18 в Борисове в конкурсах телеканала «МИР» участвуют постоянно. В этот раз отправили 15 работ.



«Это наш любимый конкурс. Темы всегда такие всеобъемлющие. И ребенок может выразить себя не в каком-то узком направлении, а очень широко», – отметила учитель средней школы №18 г. Борисов Наталья Демидчик.

Призы – майки с собственными рисунками и дипломы – получили еще две второклассницы из Дзержинска Арина Жукова и Ольга Шаланкевич. Для Арины мир – это семья и собачка Тося. Для Оли природа: ящерица у высохшего ручья, как напоминание, что к окружающей среде нужно относиться бережно.

Какие работы отправить на сайт телеканала, решали вместе с педагогом. У нее девочки занимаются с трех лет, они многократные победительницы международных фестивалей. Но к конкурсу «МИРа» готовились особенно.



«Через этот конкурс мы смогли показать то, как наши ученики видят мир, и увидеть, как видят его другие дети. Сравнить», – сказала заведующая отделом центра творчества детей и молодежи Оксана Вайкшнарис.

А сравнить было с чем. Школьники из стран Содружества в своих работах поднимали вполне серьезные темы: защита окружающей среды, память о войне, сохранность культурного наследия. Всего на конкурс поступило более трех тысяч рисунков.