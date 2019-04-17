ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Юные художники: в Беларуси победители конкурса «МИРа» получили награды

18.04.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Победители конкурса детского рисунка, который устроил телеканал «МИР», получили свои награды. Несколько авторов лучших работ живут в Беларуси. С юными художниками познакомилась корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Приз за победу в конкурсе телеканала «МИР» Варваре Старовойтовой вручили прямо во время тренировки. Девочка обожает танцы. А рисование – еще одно увлечение. Ее работу «Летний день в деревне» зрители признали одной из лучших. Девочка изобразила то, что считает очень важным.

«Я решила на конкурс взять этот рисунок, потому что там можно помогать папе в летней деревне», – сказала Варвара.

Ученики средней школы №18 в Борисове в конкурсах телеканала «МИР» участвуют постоянно. В этот раз отправили 15 работ. 

«Это наш любимый конкурс. Темы всегда такие всеобъемлющие. И ребенок может выразить себя не в каком-то узком направлении, а очень широко», – отметила учитель средней школы №18 г. Борисов Наталья Демидчик.

Призы – майки с собственными рисунками и дипломы – получили еще две второклассницы из Дзержинска Арина Жукова и Ольга Шаланкевич. Для Арины мир – это семья и собачка Тося. Для Оли природа: ящерица у высохшего ручья, как напоминание, что к окружающей среде нужно относиться бережно. 

Какие работы отправить на сайт телеканала, решали вместе с педагогом. У нее девочки занимаются с трех лет, они многократные победительницы международных фестивалей. Но к конкурсу «МИРа» готовились особенно.

«Через этот конкурс мы смогли показать то, как наши ученики видят мир, и увидеть, как видят его другие дети. Сравнить», – сказала заведующая отделом центра творчества детей и молодежи Оксана Вайкшнарис.

А сравнить было с чем. Школьники из стран Содружества в своих работах поднимали вполне серьезные темы: защита окружающей среды, память о войне, сохранность культурного наследия. Всего на конкурс поступило более трех тысяч рисунков. 



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Победители конкурса детского рисунка, который устроил телеканал «МИР», получили свои награды. Несколько авторов лучших работ живут в Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
В средней школе №12 провели школьную благотворительную ярмарку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.04.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика