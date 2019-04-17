|
Юные художники: в Беларуси победители конкурса «МИРа» получили награды
18.04.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Победители конкурса детского рисунка, который устроил телеканал «МИР», получили свои награды. Несколько авторов лучших работ живут в Беларуси. С юными художниками познакомилась корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
Приз за победу в конкурсе телеканала «МИР» Варваре Старовойтовой вручили прямо во время тренировки. Девочка обожает танцы. А рисование – еще одно увлечение. Ее работу «Летний день в деревне» зрители признали одной из лучших. Девочка изобразила то, что считает очень важным.
Ученики средней школы №18 в Борисове в конкурсах телеканала «МИР» участвуют постоянно. В этот раз отправили 15 работ.
Призы – майки с собственными рисунками и дипломы – получили еще две второклассницы из Дзержинска Арина Жукова и Ольга Шаланкевич. Для Арины мир – это семья и собачка Тося. Для Оли природа: ящерица у высохшего ручья, как напоминание, что к окружающей среде нужно относиться бережно.
Какие работы отправить на сайт телеканала, решали вместе с педагогом. У нее девочки занимаются с трех лет, они многократные победительницы международных фестивалей. Но к конкурсу «МИРа» готовились особенно.
А сравнить было с чем. Школьники из стран Содружества в своих работах поднимали вполне серьезные темы: защита окружающей среды, память о войне, сохранность культурного наследия. Всего на конкурс поступило более трех тысяч рисунков.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Победители конкурса детского рисунка, который устроил телеканал «МИР», получили свои награды. Несколько авторов лучших работ живут в Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)