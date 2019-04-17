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Курсы валют и криптовалют на сегодня

18.04.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Вот уже четвёртый раз подряд белорусский рубль укрепляется и к евро, и к доллару. Сегодня досталось и российскому рублю. Биткойн +58.37.

Курс доллара опустился лишь на 0,0004 рубля до 2,0949 BYN/USD. До минимума за 7 месяцев доллару не хватило всего 7 дней.

Курс евро снизился на 0,0045 рубля до 2,3663 BYN/EUR. Это минимальное значение за последние 239 дней (почти 8 месяцев).

Курс российского рубля упал на 0,0049 рубля до 3,2725 BYN/100 RUB.

Bitcoin − 5267.94$ (+58.37);

Bitcоin Cash/ВСС – 309.37$ (-2.4);

DigitalCash − 123.26$ (+3.06);

Еthеreum − 172.39$ (+6.39);

ZCаsh − 71.31$ (+2.75);

Monero − 68.79$ (+0.76).


 
 
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Вот уже четвёртый раз подряд белорусский рубль укрепляется и к евро, и к доллару. Сегодня досталось и российскому рублю. Биткойн +58.37. ...
 
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