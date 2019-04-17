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Бытовую технику Kärcher можно приобрести в рассрочку по карте "Черепаха"

18.04.2019 11:39 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Приобрести технику Kärcher теперь можно в рассрочку сроком на 10 месяцев по карте "Черепаха" банка ВТБ (Беларусь). Контактные телефоны и адреса магазинов можно узнать на сайте ИООО "Керхер".
 
 
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Приобрести технику Kärcher теперь можно в рассрочку сроком на 10 месяцев по карте "Черепаха" банка ВТБ (Беларусь). Контактные телефоны и адреса магазинов можно узнать...
 
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