Около трети товаров, признанных опасными в Евросоюзе, - детские игрушки

Источник материала: Интерфакс

Система Safety Gate, собирающая информацию об опасных непищевых товарах на территории всего Евросоюза, опубликовала итоги 2018 года. Согласно данных, внесенных в систему, 31% всех товаров, признанных опасными для здоровья, - это детские игрушки.

Чаще всего они признавались опасными так как могли стать причиной травм (25%), содержали вредные химические вещества (25%), имели мелкие детали (18%).

Safety Gate входит в систему Rapid Alert, которая помогает чиновникам Евросоюза, а также властям стран, входящих в ЕС, координировать действия по борьбе с опасными товарами, в первую очередь, - импортом.