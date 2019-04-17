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Около трети товаров, признанных опасными в Евросоюзе, - детские игрушки
Источник материала: Интерфакс
Система Safety Gate, собирающая информацию об опасных непищевых товарах на территории всего Евросоюза, опубликовала итоги 2018 года. Согласно данных, внесенных в систему, 31% всех товаров, признанных опасными для здоровья, - это детские игрушки.
Чаще всего они признавались опасными так как могли стать причиной травм (25%), содержали вредные химические вещества (25%), имели мелкие детали (18%).
Safety Gate входит в систему Rapid Alert, которая помогает чиновникам Евросоюза, а также властям стран, входящих в ЕС, координировать действия по борьбе с опасными товарами, в первую очередь, - импортом.
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Система Safety Gate, собирающая информацию об опасных непищевых товарах на территории всего Евросоюза, опубликовала итоги 2018 года. Согласно данных, внесенных в...
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