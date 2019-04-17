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Медведев пообещал наказать тех, кто не понимает экономическую политику России в отношении Беларуси
18.04.2019 13:05 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: rbc.ru
Глава российского правительства сообщил, что Москва передала Минску свои предложения по интеграции двух стран.
«В настоящий момент мы ведем с нашими коллегами, с нашими партнерами из Беларуси разговор о том, каким образом эту интеграцию сделать еще более весомой. Белорусским друзьям переданы наши предложения по интеграции. Они определяются, что для них является приемлемым, что менее приемлемым», — цитирует
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Глава российского правительства сообщил, что Москва передала Минску свои предложения по интеграции двух стран.
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