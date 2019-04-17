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Медведев пообещал наказать тех, кто не понимает экономическую политику России в отношении Беларуси

18.04.2019 13:05 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Медведев пообещал наказать тех, кто не понимает экономическую политику России в отношении Беларуси

фото: rbc.ru

Глава российского правительства сообщил, что Москва передала Минску свои предложения по интеграции двух стран.

«В настоящий момент мы ведем с нашими коллегами, с нашими партнерами из Беларуси разговор о том, каким образом эту интеграцию сделать еще более весомой. Белорусским друзьям переданы наши предложения по интеграции. Они определяются, что для них является приемлемым, что менее приемлемым», — цитирует РБК выступление Медведева переда депутатами в ходе отчета о работе правительства в Госдуме 17 апреля. Хотя Москва и готова развивать сотрудничество с Минском, нужно помнить, что оно должно быть взаимовыгодным, уточнил Медведев.

Поводом для его заявления стал вопрос депутата Алексея Журавлева, который, изучив нацпроект «Международная кооперация и экспорт», отметил, что Беларусь в нем не указана среди стран СНГ, при поставках в которые российские компании смогут рассчитывать на поддержку государства. Медведев пообещал наказать «всех в Минпромторге за неправильное изложение сути нашей экономической политики».


 
Теги: Минск
 
 
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Глава российского правительства сообщил, что Москва передала Минску свои предложения по интеграции двух стран.
 
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