Обновленный Boeing 737 MAX прошел финальные испытания

Последние летные испытания самолетов Boeing 737 MAX с обновленным программным обеспечением завершилось в среду, сообщил директор компании Деннис Меленберг в Twitter .

«Мы завершили официальное техническое летное испытание с обновленным программным обеспечением. Наши технические и проектные руководители находились на борту самолета», - поделился он.

По словам Меленберга, в общей сложности самолеты налетали 203 часа с обновленной вспомогательной системой маневрирования MCAS. Теперь самолетам серии предстоит пройти сертификационные полеты.

Ранее сообщалось, что новое ПО предварительно одобрило Федеральное авиационное управление США.

Ряд стран, включая США приостановили полеты самолетов 737 MAX после двух крушений, связанных со сбоями системы MCAS. Boeing объявила о временном прекращении поставок, а позднее - о сокращении объемов производства лайнеров этой модели.