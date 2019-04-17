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В Лидском районе VW вылетел в кювет и опрокинулся: непристегнутого пассажира выбросило из салона
Источник материала: Tut.by
Пассажир легковушки получил травмы при опрокидывании автомобиля в Лидском районе. Об этом
Авария произошла вечером 17 апреля. По предварительной информации, водитель Volkswagen двигался по трассе Нетечь — Белица, не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся.
В результате ДТП непристегнутого пассажира легковушки выбросило из салона. С травмами различной степени тяжести его госпитализировали. Физическое состояние водителя установит экспертиза.
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Физическое состояние водителя установит экспертиза.
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