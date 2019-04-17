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Минтруда - про дефицит рабочих, рост пенсий и почему не все белорусы увидели «заветную» 1000 рублей
Источник материала: Tut.by
В Минтруда рассказали, при каком условии будут расти зарплаты белорусов, каких рабочих больше всего не хватает нанимателям и от чего зависит повышение пенсий. Эти вопросы среди прочих
Почему не каждый работник получил «заветную» 1000 рублей
Повышение зарплаты работников производится в зависимости от роста производительности труда и финансовых возможностей организации, отмечают в Минтруда.
«Главой государства поставлена задача по достижению в 2018 году средней заработной платы по стране на уровне не ниже 1000 рублей, —
Напомним, средняя зарплата в Беларуси в январе — декабре прошлого года
Как и
В этом году средняя зарплата в Беларуси
В ведомстве добавляют, что «показатель средней заработной платы работников является экономическим показателем, который складывается из уровней заработной платы отдельных категорий работников, имеющих различный уровень образования, квалификации, опыт работы и занятых в различных секторах экономики, организациях различных форм собственности».
— Размер данного показателя зависит не только от решений, принимаемых на законодательном уровне, но и от качественного и количественного состава работников (руководители, специалисты и рабочие), эффективности работы каждой организации, а также личного трудового вклада конкретного работника, его квалификации, инициативы и предприимчивости, — поясняют в Минтруда.
Про дефицит рабочих
Сейчас нанимателями заявлены сведения о наличии более 75 тысячи свободных рабочих местах, рассказывают в Минтруда.
«При этом наблюдается высокий спрос на работников по рабочим профессиям — 61,8 процента от общего числа вакансий, — добавляют в медомств. — Лидерами по востребованности у нанимателя, являются такие профессии как швея, водитель автомобиля, станочник деревообрабатывающих станков, каменщик электрогазосварщик, тракторист, слесарь-сантехник».
На начало апреля для рабочих
Однако некоторые эксперты
При этом фактическая безработица заметно выше, чем официально зарегистрированная. В четвертом квартале прошлого года число безработных по классификации Международной организации труда
Про повышение пенсий
В 2019 году планируется повышение пенсий, но конкретные сроки и объемы роста пенсий будут определяться с учетом имеющихся финансовых возможностей, заявили в Минтруда.
В ведомстве напоминают, что перерасчет трудовых пенсий из-за роста средней зарплаты работников производится на основании указов президента не реже одного раза в год. Но в пределах средств бюджета государственного внебюджетного фонда соцзащиты населения. «То есть объем роста пенсий определяется исходя из наполняемости бюджета фонда», — отмечают в ведомстве.
В Минтруда напоминают, что в прошлом году пенсии повышали трижды — с
Ранее Александр Лукашенко во время «Большого разговора» 1 марта, отвечая на вопрос о пенсиях белорусов,
«Каждый, конечно, по-разному живет и пенсии получает. Но пенсия слабая. <…> Наверное, кто-то в Украине и России хорошую пенсию получает, но скажите: что, пенсионерам в России хватает? Да нет. Те же проблемы, наверное. Последние исследования говорят, что до 70% пенсионеров недовольны, так и у нас. Конечно, малые пенсии. Будем думать, такая проблема в повестке дня стоит».
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В Минтруда рассказали, при каком условии будут расти зарплаты белорусов, каких рабочих больше всего не хватает нанимателям и от чего зависит повышение пенсий.
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