Минтруда - про дефицит рабочих, рост пенсий и почему не все белорусы увидели «заветную» 1000 рублей

Источник материала: Tut.by

В Минтруда рассказали, при каком условии будут расти зарплаты белорусов, каких рабочих больше всего не хватает нанимателям и от чего зависит повышение пенсий. Эти вопросы среди прочих поступили 1 марта во время «Большого разговора» с президентом.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Почему не каждый работник получил «заветную» 1000 рублей

Повышение зарплаты работников производится в зависимости от роста производительности труда и финансовых возможностей организации, отмечают в Минтруда.

«Главой государства поставлена задача по достижению в 2018 году средней заработной платы по стране на уровне не ниже 1000 рублей, — напоминают в ведомости. — Необходимо отметить, что данный уровень установлен для заработной платы в среднем по республике, а не по конкретным регионам, либо видам экономической деятельности, либо каждому гражданину».

Напомним, средняя зарплата в Беларуси в январе — декабре прошлого года составила 958,1 рубля (это сумма до уплаты налогов). Власти планировали выход по итогам прошлого года на среднюю зарплату в 1000 рублей. В 2017 году этого также не удалось добиться.

Как и в 2017 году , в прошлом году на некоторые предприятия также рассылали письма с просьбой «рассмотреть возможность повышения уровня заработной платы» в декабре, чтобы выйти на прогнозные показатели.

В этом году средняя зарплата в Беларуси сокращается второй месяц подряд. Но в феврале падение замедлилось. Так, средняя зарплата упала в прошлом месяце на 4 рубля — до 977,6 рубля, сообщает Белстат. Это сумма до уплаты налогов.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

В ведомстве добавляют, что «показатель средней заработной платы работников является экономическим показателем, который складывается из уровней заработной платы отдельных категорий работников, имеющих различный уровень образования, квалификации, опыт работы и занятых в различных секторах экономики, организациях различных форм собственности».

— Размер данного показателя зависит не только от решений, принимаемых на законодательном уровне, но и от качественного и количественного состава работников (руководители, специалисты и рабочие), эффективности работы каждой организации, а также личного трудового вклада конкретного работника, его квалификации, инициативы и предприимчивости, — поясняют в Минтруда.

Про дефицит рабочих

Сейчас нанимателями заявлены сведения о наличии более 75 тысячи свободных рабочих местах, рассказывают в Минтруда.

«При этом наблюдается высокий спрос на работников по рабочим профессиям — 61,8 процента от общего числа вакансий, — добавляют в медомств. — Лидерами по востребованности у нанимателя, являются такие профессии как швея, водитель автомобиля, станочник деревообрабатывающих станков, каменщик электрогазосварщик, тракторист, слесарь-сантехник».

На начало апреля для рабочих было 62,7% от общего числа вакансий.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Однако некоторые эксперты считают , что официальные данные не всегда корректно отражают реальную ситуацию на рынке труда и на самом деле предложений гораздо меньше.

При этом фактическая безработица заметно выше, чем официально зарегистрированная. В четвертом квартале прошлого года число безработных по классификации Международной организации труда увеличилось до 245,9 тысячи человек. Для сравнения: в июле — сентябре фактически безработных было 240,5 тысячи, а в апреле — июне — 239,1 тысячи. Об этом свидетельствуют данные Белстата, которые были собраны по методологии МОТ при обследовании домашних хозяйств.

Про повышение пенсий

В 2019 году планируется повышение пенсий, но конкретные сроки и объемы роста пенсий будут определяться с учетом имеющихся финансовых возможностей, заявили в Минтруда.

В ведомстве напоминают, что перерасчет трудовых пенсий из-за роста средней зарплаты работников производится на основании указов президента не реже одного раза в год. Но в пределах средств бюджета государственного внебюджетного фонда соцзащиты населения. «То есть объем роста пенсий определяется исходя из наполняемости бюджета фонда», — отмечают в ведомстве.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В Минтруда напоминают, что в прошлом году пенсии повышали трижды — с 1 ноября , 1 августа и 1 мая . «В результате произведенных перерасчетов средний размер пенсии по возрасту в декабре 2018 г. в сравнении с декабрем 2017 г. увеличился на 21,7 процента, в реальном выражении на 15,3 процента», — пояснили в ведомстве.

Ранее Александр Лукашенко во время «Большого разговора» 1 марта, отвечая на вопрос о пенсиях белорусов, заявил :

«Каждый, конечно, по-разному живет и пенсии получает. Но пенсия слабая. <…> Наверное, кто-то в Украине и России хорошую пенсию получает, но скажите: что, пенсионерам в России хватает? Да нет. Те же проблемы, наверное. Последние исследования говорят, что до 70% пенсионеров недовольны, так и у нас. Конечно, малые пенсии. Будем думать, такая проблема в повестке дня стоит».