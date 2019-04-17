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Принята стратегия развития холдинга "Белавтодор" на четыре года
18.04.2019 13:43 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Ближайшая цель стратегии развития холдинга "Белавтодор", разработанная с участием ЕБРР. - выход на безубыточную работу.
Стратегия была принята на заседании наблюдательного совета в Государственном комитете по имуществу, передает
Стратегия подразумевает диверсификацию позиции холдинга и рост выручки до 470 млн долларов. При условии реализации всех стратегических инициатив прирост выручки в 2023 году к уровню 2019-го может составить 45 процентных пунктов. При этом в текущем году запланирован 5%-й прирост выручки к уровню 2018 года.
Стратегия предусматривает 2 приоритетных направления реализации. Это рост продаж на внутреннем и внешних рынках в целях увеличения выручки, а также реорганизация и оптимизация процессов для сокращения затрат.
Для реализации этих приоритетных направлений предусмотрено семь стратегических инициатив. В частности, оптимизация избыточных и непрофильных активов, централизация функционала, создание эффективной системы продаж и системы управления проектами.
Первоначальной же задачей является выход в 2019 году на безубыточную работу.
Холдинг «Белавтодор» создан в 2013 году путем объединения ведущих предприятий дорожно-строительной отрасли Беларуси. Располагает более чем 3,5 тысяч единиц техники , технологичной проектно-конструкторской базой, развитым опытным производством. Персонал холдинга насчитывает более 10 тысяч человек.
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Ближайшая цель стратегии развития холдинга "Белавтодор", разработанная с участием ЕБРР. - выход на безубыточную работу.
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