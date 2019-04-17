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Беларусь инициирует запрет на использование неперерабатываемой одноразовой упаковки в ЕАЭС

18.04.2019 12:42 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Беларусь предлагает запретить использование неперерабатываемой одноразовой упаковки в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), сообщил заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Корбут в четверг в Минске.

"Беларусь вышла с предложением при рассмотрении технических регламентов в Евразийском экономическом союзе запретить использование одноразовой упаковки из неперерабатываемых материалов - тонких пластиков", - сказал А.Корбут. Его цитирует госагентство БелТА.

"Идет обсуждение, надеемся, что коллеги из других стран нас поддержат, и мы сможем ввести данное ограничение в ЕАЭС",  - добавил он.

Кроме того, Минприроды предлагает рассмотреть возможность введения в Беларуси новых механизмов стимулирования, чтобы вовлечь отходы в гражданский оборот в качестве вторичного сырья. В числе предложений - установить для тары, упаковки продовольственных товаров нормативы содержания веществ, которые могут быть использованы в качестве вторсырья. К таким материалам относится дерево, стекло, металл, бумага. "Данная мера позволит сократить количество отходов, для использования которых в стране на данный момент отсутствуют технологии", - отметил замминистра.

"Предлагаем также установить ограничения по производству из первичного сырья отдельных видов непродовольственных товаров (пакетов, мешков, контейнеров), то есть обязать использовать только вторсырье при их производстве", - добавил А.Корбут.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь предлагает запретить использование неперерабатываемой одноразовой упаковки в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), сообщил заместитель министра...
 
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