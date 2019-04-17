|
Беларусь инициирует запрет на использование неперерабатываемой одноразовой упаковки в ЕАЭС
Источник материала: Интерфакс
Беларусь предлагает запретить использование неперерабатываемой одноразовой упаковки в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), сообщил заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Корбут в четверг в Минске.
"Беларусь вышла с предложением при рассмотрении технических регламентов в Евразийском экономическом союзе запретить использование одноразовой упаковки из неперерабатываемых материалов - тонких пластиков", - сказал А.Корбут. Его цитирует госагентство
"Идет обсуждение, надеемся, что коллеги из других стран нас поддержат, и мы сможем ввести данное ограничение в ЕАЭС", - добавил он.
Кроме того, Минприроды предлагает рассмотреть возможность введения в Беларуси новых механизмов стимулирования, чтобы вовлечь отходы в гражданский оборот в качестве вторичного сырья. В числе предложений - установить для тары, упаковки продовольственных товаров нормативы содержания веществ, которые могут быть использованы в качестве вторсырья. К таким материалам относится дерево, стекло, металл, бумага. "Данная мера позволит сократить количество отходов, для использования которых в стране на данный момент отсутствуют технологии", - отметил замминистра.
"Предлагаем также установить ограничения по производству из первичного сырья отдельных видов непродовольственных товаров (пакетов, мешков, контейнеров), то есть обязать использовать только вторсырье при их производстве", - добавил А.Корбут.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь предлагает запретить использование неперерабатываемой одноразовой упаковки в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), сообщил заместитель министра...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)