Россия с 1 июня ограничит поставки угля на Украину – Медведев

Источник материала: Интерфакс

Поставки угля на Украину с 1 июня будут возможны только при получении отдельных разрешений, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

"Определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня этого года можно будет вывозить на Украину только на основании отдельных разрешений. В эту категорию включена продукция ТЭК, в том числе уголь, и те же самые нефть и нефтепродукты", - сказал он.

Соответствующее постановление правительства уже подписано, отметил Д.Медведев.