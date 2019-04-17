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Россия с 1 июня ограничит поставки угля на Украину – Медведев
Источник материала: Интерфакс
Поставки угля на Украину с 1 июня будут возможны только при получении отдельных разрешений, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.
"Определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня этого года можно будет вывозить на Украину только на основании отдельных разрешений. В эту категорию включена продукция ТЭК, в том числе уголь, и те же самые нефть и нефтепродукты", - сказал он.
Соответствующее постановление правительства уже подписано, отметил Д.Медведев.
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Поставки угля на Украину с 1 июня будут возможны только при получении отдельных разрешений, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства....
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