РФ запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину - Медведев

Источник материала: Интерфакс

Правительство РФ запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину.

"Несколько дней назад Кабинет министров Украины предпринял очередной недружественный шаг в отношении нашей страны: расширил список запрещенных для импорта на территорию Украины российских товаров. В этих условиях мы вынуждены свои интересы защищать и принять ответные меры", - сообщил на заседании правительства премьер-министр Дмитрий Медведев.

По его словам, постановлением, которое он подписал, "устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов".

Он пояснил, что документом "определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить на Украину только на основании отдельных разрешений". "В эту категорию включена продукция ТЭК, в том числе уголь и те же самые нефть и нефтепродукты", - уточнил глава правительства.