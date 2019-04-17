Беларусь в рейтинге свободы прессы оказалась между Брунеем и Конго

Источник материала: Интерфакс

Беларусь заняла 153-е место в рейтинге свободы прессы, ежегодно публикуемом организацией "Репортеры без границ".

Строчкой выше Беларуси в 2019 году оказался Бруней, за Беларусью - на 154-м месте - следует Демократическая Республика Конго.

В комментарии к рейтингу его авторы обратили внимание на "опасное время для независимой журналистики" в Беларуси. Там также заявили, что в Беларуси " преследование журналистов, работающих в независимых СМИ, достигло беспрецедентного уровня в 2018 году". Среди прочего в рейтинге упомянуто так называемое "дело "БелТА".

Страны-соседи Беларуси разместились в рейтинге следующим образом: Латвия – 24-е место, Литва – 30, Польша – 59, Украина – 102, Россия – 149.

Всего в рейтинге свободы прессы рассматриваются 180 стран мира. На первое место "Репортеры без границ" поместили Норвегию, она занимает эту позицию третий год подряд. За ней следуют Финляндия, Швеция и Нидерланды.

Последнее, 180-е, место в списке заняла Туркмения. Авторы рейтинга поясняют, что в Туркмении "правительство контролирует все СМИ, а небольшое число интернет-пользователей могут получить доступ только к цензурированной версии интернета". На предпоследнем месте в рейтинге оказалась Северная Корея, на 178-м - Эритрея, а на 177-м - Китай.

Всего рейтинг делится на пять цветовых зон. В странах, попавших в бежевую зону, ситуация со свободой прессы оценивается как хорошая. Там, например, оказалась Норвегия. В желтой зоне ситуация со свободой прессы удовлетворительная, как, например, в Великобритании, Буркина-Фасо или Италии.

В оранжевой зоне, куда вошли США, ситуация оценивается как проблематичная. В красной зоне, где числится Россия, ситуация, по оценке "Репортеров без границ", является сложной. Последняя зона - черная, в нее входят страны, где ситуация со свободой прессы "очень сложная", например, КНДР.