ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь в рейтинге свободы прессы оказалась между Брунеем и Конго

18.04.2019 12:26 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Беларусь заняла 153-е место в рейтинге свободы прессы, ежегодно публикуемом организацией "Репортеры без границ".

Строчкой выше Беларуси в 2019 году оказался Бруней, за Беларусью  - на 154-м месте - следует Демократическая Республика Конго.

В комментарии к рейтингу его авторы обратили внимание на "опасное время для независимой журналистики" в Беларуси. Там также заявили, что в Беларуси " преследование журналистов, работающих в независимых СМИ, достигло беспрецедентного уровня в 2018 году". Среди прочего в рейтинге  упомянуто так называемое "дело "БелТА".

Страны-соседи Беларуси разместились в рейтинге следующим образом: Латвия – 24-е место, Литва – 30, Польша – 59,  Украина – 102, Россия – 149.

Всего в рейтинге свободы прессы рассматриваются 180 стран мира. На первое место "Репортеры без границ" поместили Норвегию, она занимает эту позицию третий год подряд. За ней следуют Финляндия, Швеция и Нидерланды.

Последнее, 180-е, место в списке заняла Туркмения. Авторы рейтинга поясняют, что в Туркмении "правительство контролирует все СМИ, а небольшое число интернет-пользователей могут получить доступ только к цензурированной версии интернета". На предпоследнем месте в рейтинге оказалась Северная Корея, на 178-м - Эритрея, а на 177-м - Китай.

Всего рейтинг делится на пять цветовых зон. В странах, попавших в бежевую зону, ситуация со свободой прессы оценивается как хорошая. Там, например, оказалась Норвегия. В желтой зоне ситуация со свободой прессы удовлетворительная, как, например, в Великобритании, Буркина-Фасо или Италии.

В оранжевой зоне, куда вошли США, ситуация оценивается как проблематичная. В красной зоне, где числится Россия, ситуация, по оценке "Репортеров без границ", является сложной. Последняя зона - черная, в нее входят страны, где ситуация со свободой прессы "очень сложная", например, КНДР.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь заняла 153-е место в рейтинге свободы прессы, ежегодно публикуемом организацией "Репортеры без границ". Строчкой выше Беларуси в 2019 году оказался Бруней, за...
 
Новости дня
Новости разные
 
ПОРТАЛЫ RELAX.BY И 103.BY – МЕДИАПАРТНЕРЫ II ЕВРОПЕЙСКИХ ИГР
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика