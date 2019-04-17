Добрые начинания всегда находят поддержку

Минувшие выходные на Смолевиччине прошли под знаком субботников.

Стало чище на улицах и дворах крупных и маленьких населенных пунктов района, на территориях организаций, учреждений, промышленных предприятий.

С хорошим настроением вышли на субботник сотрудники организаций и предприятий в поселке Усяж.

Работа кипела с самого утра. Целью субботника стало наведение порядка и благоустройство территории на въезде в поселок.





На широкой полосе, распаханной для посадки деревьев и кустарников, трудились десятки сотрудников организаций, учреждений и предприятий населенного пункта.

Работа спорилась, уже к десяти часам утра большой фронт работ был позади: было высажено около 300 деревьев, шли работы по посадке кустарников. Те, кто не был занят посадкой, сгребали мелкие ветки, прошлогоднюю листву, подметали, поливали насаждения — трудились с задором и огоньком. Коллектив Дома культуры поселка Усяж, который также принял участие в субботнике, организовал музыкальное сопровождение, ведь под бодрую музыку и трудиться веселее.

Как отметил председатель Усяжского сельисполкома Алексей Горбач, цель субботника — наведение порядка в поселке и его благоустройство:

— Высажено порядка 300 деревьев лиственных пород — лип, березок, кленов, — говорит председатель, — более 500 метров кустарника. Саженцы предоставлены Юрьевским лесничеством, за что отдельное спасибо лесничему Виктору Зарембо. Участие в субботнике принимают коллективы ОАО «ТБЗ Усяж», ОАО «АМКОДОР», Усяжского СДК, сельисполкома, учащиеся и педагоги Усяжской средней школы и Курковского УПК, ООО «Радиаторный завод», Усяжского участка КУП «Смолевичское ЖКХ», депутатский корпус поселка и неравнодушные жители.

Помимо территории на въезде в поселок, работы по благоустройству ведутся и в других уголках Усяжа. В центре населенного пункта начато благоустройство территории, которая обещает стать достойным местом отдыха для сельчан. Здесь будут высажены туи, а зимой данная территория станет новым домом для новогодней красавицы-елки. Готовясь к переписи населения, в сельисполколме позаботились об удобстве ориентировки в населенном пункте, в связи с этим были установлены новенькие уличные указатели. К слову, такие же ориентиры появились на улицах и других населенных пунктов сельсовета — в аг. Курково, аг. Юрьево, в ближайшее время указатели будут установлены в деревне Кривая Береза. В скором времени, отмечает Алексей Горбач, усяжцев и гостей поселка порадуют новые цветочные композиции, которые будут установлены на улицах поселка.

Надо сказать, что в текущем году в поселке силами КУП «Смолевичское ЖКХ» будет произведен капитальный ремонт двух домов — №4 по ул. Парковой и №2 по ул. Советской.

— Решение о проведении субботника, — продолжает рассказ председатель, — было принято сельисполкомом. Члены сельисполкома активно поддержали такое предложение и, как можем видеть, не только словом, но и делом. Мы работаем во взаимодействии с предприятиями и организациями поселка. Большую поддержку нам оказывает Усяжский участок КУП «Смолевичское ЖКХ», за это спасибо начальнику участка Алексею Трухану. Сегодня, например, коммунальное хозяйство помогло нам и людьми, и техникой. Нельзя переоценить помощь ОАО «ТБЗ Усяж» и директора предприятия Петра Слесарчика. Вот и сегодня заводчане трудятся вместе с другими коллективами. Кроме этого, завод предоставил для полива саженцев пожарную машину. Всем руководителям и людям, пришедшим сегодня потрудиться на благо процветания родного уголка, хочется сказать большое человеческое спасибо.





Как отметил директор ОАО «ТБЗ Усяж» Петр Слесарчик, такие мероприятия очень важны, и на предприятии всегда готовы поддержать добрые начинания.

— Мы обязательно должны принимать участие в благоустройстве нашей малой родины, — резюмировал руководитель.

— Сегодня на субботник вышло 35 сотрудников ОАО «ТБЗ Усяж», — добавляет заместитель директора Илья Мурашко. — А как иначе? Завод ведь по умолчанию является основным союзником всего хорошего в поселке, который строился и рос именно вокруг торфопредприятия. Долгое время именно завод являлся источником обеспечения комфорта и уюта жителей. И сейчас мы активно поддерживаем благие намерения по изменению жизни к лучшему. Отрадно, что наравне со взрослыми сегодня трудятся и школьники. Это отличный пример для них и возможность прикоснуться к благому делу собственноручно. Дети должны учиться на хороших примерах. А сегодняшнее мероприятие таковым и является.





— Для меня было очень важно прийти сегодня на субботник, — говорит директор Усяжской средней школы Наталья Лашук. — Я здесь не только как директор учреждения образования, а прежде всего — как житель этого поселка. Ведь не от кого-то другого, а от каждого из нас зависит, какой будет наша малая родина. Хочется сказать спасибо председателю сельисполкома Алексею Горбачу за неравнодушное отношение к своей работе и людям.

Как отмечает Алексей Горбач, средства на благоустройство населенных пунктов сельсовета выделяет сельисполком. И, возможно, это стало благодаря тому, что за три месяца текущего года сельисполком выполнил план на 2019 год по продаже земельных участков. И все вырученные средства будут вложены в благоустройство.

— Конечно, хочется сделать больше. А потому мы будем активно работать и к этому стремиться, — заверил председатель.

К слову, 13 апреля субботники прошли и в других населенных пунктах Усяжского сельсовета. В агрогородке Курково коллективы Курковского УПК и ООО «Мидивисана» трудились над наведением порядка в местном сквере. В деревне Кривая Береза силами ОАО «Смолевичский райагросервис» была произведена побелка деревьев. Также в данном населенном пункте велись работы по благоустройству территории пруда, где будет организована зона отдыха.

Конечно, как отмечает Алексей Горбач, проблемные вопросы есть, и от этого никуда не деться. Но в сельисполкоме работают над их решением. А такие субботники — яркий пример того, что каждый из нас в силах сделать свою малую родину краше, не прилагая огромных усилий, а просто поддерживая добрые начинания других.

Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.

На снимках: субботник в поселке Усяж.

Фото автора.