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Районный фестиваль КВН среди школьных команд «Весеннее ассорти» пройдёт в Солигорске

18.04.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


9 апреля 2019 20:36 723

Районный фестиваль КВН среди школьных команд "Весеннее ассорти" пройдёт в Солигорске.

Автор: Эдуард Кидяев.

13 апреля в ГУДО «Центр творчества детей и молодежи Солигорского района» состоится праздник юмора и смеха – районный фестиваль КВН среди школьных команд «Весеннее ассорти». 

Районный фестиваль КВН среди школьных команд «Весеннее ассорти» пройдёт в Солигорске

Организаторами игры выступил управление образования, спорта и туризма Солигорского райисполкома и центр творчества детей и молодежи Солигорского района. Фестиваль традиционно состоит из двух конкурсов: визитка и домашнее задание.

Начало мероприятия в 14.00. ВХОД СВОБОДНЫЙ!

Районный фестиваль КВН среди школьных команд «Весеннее ассорти» пройдёт в Солигорске

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

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Теги: Новости
 
 
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9 апреля 2019 20:36 723 Районный фестиваль КВН среди школьных команд "Весеннее...
 
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