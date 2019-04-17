|
Районный фестиваль КВН среди школьных команд «Весеннее ассорти» пройдёт в Солигорске
18.04.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
9 апреля 2019 20:36 723
Районный фестиваль КВН среди школьных команд "Весеннее ассорти" пройдёт в Солигорске.
13 апреля в ГУДО «Центр творчества детей и молодежи Солигорского района» состоится праздник юмора и смеха – районный фестиваль КВН среди школьных команд «Весеннее ассорти».
Организаторами игры выступил управление образования, спорта и туризма Солигорского райисполкома и центр творчества детей и молодежи Солигорского района. Фестиваль традиционно состоит из двух конкурсов: визитка и домашнее задание.
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
9 апреля 2019 20:36 723 Районный фестиваль КВН среди школьных команд "Весеннее...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)