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Личный прием граждан г. Солигорска проведет зам. начальника управления СК РБ по Минской области
18.04.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
9 апреля 2019 18:02 723
Личный прием граждан г. Солигорска проведет зам. начальника управления СК РБ по Минской области
12 апреля в Солигорском РОВД (ул. Козлова, 64, каб. №403) личный прием граждан проведет заместитель начальника Управления Следственного комитета Республики Беларусь по Минской области полковник юстиции Александр Николаевич Земницкий.
Предварительная запись по телефонам: 33-20-55, 33-88-57.
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9 апреля 2019 18:02 723 Личный прием граждан г. Солигорска проведет зам....
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