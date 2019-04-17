ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В России сыры, в Эмиратах сметана. Какую белорусскую молочку любят в мире

18.04.2019 16:30 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

В России сыры, в Эмиратах сметана. Какую белорусскую молочку любят в мире
Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Россияне предпочитают белорусские сыры и творог, китайцы стали пить наше молоко, а в Эмиратах оказалась популярной сметана. «Савушкин продукт» рассказал, какие молочные продукты под знаком «Made in Belarus» популярны в разных странах мира.

Белорусская «молочка» представлена в более чем 30 странах мира. Больше всего ее покупают в России, где любят молоко, творог, твердые сыры, десерты и греческие йогурты TEOS. Схожие предпочтения и у других наших славянских соседей. В Казахстане и Азербайджане также востребован белорусский творог, ряженка и простокваша, и сливочное масло. Грузины и армяне любят творожные десерты из Бреста.

В Китае также приобщаются к «молочной культуре»: по вкусу в Поднебесной пришлось ультрапастеризованное молоко «Савушкин». «Для китайского потребителя вкус молока все еще необычен: большая часть населения к нему еще только начинает привыкать. Пока только каждый пятый житель регулярно пьет молоко, выпивая в 7 раза меньше белоруса, – пояснили в компании «Савушкин продукт». – Однако сегодня КНР крайне заинтересована в широкой представленности на рынке натуральных молочных продуктов. И там уже присутствуют многие европейские производители».

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россияне предпочитают белорусские сыры и творог, китайцы стали пить наше молоко, а в Эмиратах оказалась популярной сметана. Савушкин продукт рассказал, какие...
 
Новости дня
Новости разные
 
С 23 апреля движение транспорта в пункте пропуска «Брузги» будет ограничено
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика