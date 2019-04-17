В России сыры, в Эмиратах сметана. Какую белорусскую молочку любят в мире

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Россияне предпочитают белорусские сыры и творог, китайцы стали пить наше молоко, а в Эмиратах оказалась популярной сметана. «Савушкин продукт» рассказал, какие молочные продукты под знаком «Made in Belarus» популярны в разных странах мира.

Белорусская «молочка» представлена в более чем 30 странах мира. Больше всего ее покупают в России, где любят молоко, творог, твердые сыры, десерты и греческие йогурты TEOS. Схожие предпочтения и у других наших славянских соседей. В Казахстане и Азербайджане также востребован белорусский творог, ряженка и простокваша, и сливочное масло. Грузины и армяне любят творожные десерты из Бреста

В Китае также приобщаются к «молочной культуре»: по вкусу в Поднебесной пришлось ультрапастеризованное молоко «Савушкин». «Для китайского потребителя вкус молока все еще необычен: большая часть населения к нему еще только начинает привыкать. Пока только каждый пятый житель регулярно пьет молоко, выпивая в 7 раза меньше белоруса, – пояснили в компании «Савушкин продукт». – Однако сегодня КНР крайне заинтересована в широкой представленности на рынке натуральных молочных продуктов. И там уже присутствуют многие европейские производители».