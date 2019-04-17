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Минск передал в Москву ответные предложения по интеграции, российский премьер "возможно, не в курсе" – Макей

18.04.2019 15:32 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Белорусская сторона ранее направила в Москву свои ответные предложения по интеграции, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей журналистам в четверг в Минске.

"Медведев сказал, что направлены предложения по дальнейшей интеграции. Но Дмитрий Анатольевич, возможно, не в курсе, что мы уже давно направили наши ответные предложения. Наши предложения, я так понимаю, находятся на рассмотрении в Москве у соответствующих правительственных структур", - сказал В.Макей, которого цитирует белорусский портал tut.by.

"Думаю, что после изучения этих предложений рабочая группа начнет более активно работать над реализацией нашей концепции углубления интеграции", - добавил глава МИД.

Он не стал комментировать содержание ответных предложений, отметив, что они "охватывают все сферы нашего сотрудничества".

Как сообщалось, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в среду заявил, что Россия передала Беларуси свои предложения по развитию интеграции в рамках Союзного государства, Минск их оценивает. "Белорусским друзьям переданы наши предложения по интеграции, и они определяются, что для них является приемлемым, что менее приемлемы", - сказал он, отвечая на вопросы депутатов в рамках ежегодного отчета в Госдуме.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусская сторона ранее направила в Москву свои ответные предложения по интеграции, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей журналистам в...
 
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