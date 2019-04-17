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Лукашенко выразил соболезнование в связи с гибелью граждан ФРГ в автоаварии на Мадейре
Источник материала: Интерфакс
Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру в связи с гибелью немецких граждан в результате аварии пассажирского автобуса в Португалии, сообщила пресс-служба главы государства.
"Белорусский народ и я лично глубоко соболезнуем родным и близким многочисленных безвременных жертв ужасной аварии пассажирского автобуса с немецкими туристами на португальском острове Мадейра. В это тяжелое траурное время мы разделяем горечь потери и печаль народа Германии", - говорится в соболезновании.
А.Лукашенко пожелал мужественности и терпения семьям погибших, а также скорейшего выздоровления пострадавшим.
Как сообщалось, по меньшей мере, 29 человек погибли вечером в среду в результате автокатастрофы с участием туристического автобуса на португальском острове Мадейра. Большинство погибших - граждане Германии.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру в связи с гибелью немецких граждан в результате...
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