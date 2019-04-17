Пинский район представил перспективные инвестиционные предложения на Международном форуме деловых контактов в Бресте

Источник материала: Полесская правда

Брест 2019 (6)" width="560" height="319" />

11-12 апреля проходил 4-й Международный форум-выставка деловых контактов «Брест-2019». Это современная международная деловая платформа для диалога представителей различных сфер бизнеса, государственных структур, общественных организаций и средств массовой информации, ведения переговоров между предприятиями-производителями, поставщиками и торговыми сетями, инвесторами и соискателями инвестиций.

В зоне особого внимания – инвестиционные проекты в сфере производства, создания инфраструктуры, туризма, в том числе на основе принципов частно-государственного партнерства. Мероприятие было призвано содействовать укреплению межрегионального делового сотрудничества, обеспечению условий для заключений взаимовыгодных договоров, поиску новых рынков сбыта продукции.





Выставка собрала представителей из 20 стран, объединив на своей площадке более 250 различных компаний и организаций. Активное участие в форуме принимали и представители Пинского района. В частности, ОАО «Пинский винодельческий завод» презентовал весь ассортимент выпускаемой продукции, в том числе инновационной, в которой основой служит дистиллят – это кальвадосы «Sаn Salvador», «Remark», водки фруктовые «Schnaps», «Вясковы пяршак», новинка «John Hunter». Прошли конструктивные переговоры с представителями деловых кругов Беларуси и многочисленных стран-гостей, но особый интерес к продукции наших виноделов проявили гости из Республики Польша. ОАО «Полесские журавины» на форуме представило инвестиционный проект по строительству цеха по сортировке, фасовке и заморозке ягодной продукции. Свои экспозиции гостям и участникам форума смогли представить также Пинское зверохозяйство Белкоопсоюза и СООО «ЭкоМилк».





Пинский райисполком подготовил «Инвестиционный паспорт Пинского района», где были собраны все наиболее перспективные инвестиционные предложения. Так, речь идет о сотрудничестве с инвесторами в строительстве промышленных, торговых объектов, гостиничных комплексов, зон организованного отдыха, объектов придорожного сервиса. Также полешуки заинтересованы в сотрудничестве с инвесторами в строительстве и реконструкции молочно-товарных ферм, новых дошкольных учреждений, систем водоснабжения, станций обезжелезивания воды, жилья, овощехранилища и фруктохранилища; техническом оснащении предприятий, организаций и учреждений; организации новых и модернизации действующих производств; вовлечении в производство незадействованных площадей; создании новых рабочих мест.





Особое внимание на форуме уделили развитию туризма. Презентацию о туристическом потенциале Пинщины провела заместитель председателя Белорусского общественного объединения экскурсоводов и гидов-переводчиков Татьяна Хвагина. Татьяна Аркадьевна приглашала гостей посетить открытый региональный фестиваль фольклорного искусства «Фальварак мінулага», который проходит в деревне Мерчицы на базе Центра традиционной культуры и быта «Спадчына Палесся». Выступления лучших фольклорных коллективов, выставка-ярмарка изделий народных художественных промыслов и ремесел, традиционные блюда полесской кухни, старинные игры и танцы, народные обряды создают колоритную атмосферу, которая позволяет зрителям прикоснуться к живой истории. Фестиваль может стать местом встречи друзей и гостей из всех уголков Беларуси и ближнего зарубежья.



Перспективы взаимодействия по въездному туризму обсудили с директором польской турфирмы «Райтан Тур» Чеславой Орловской, которая планирует организовать пробные автобусные туры в Пинский район. Также прошли переговоры с экспертами программы трансграничного сотрудничества Европейского инструмента соседства «Польша – Беларусь – Украина» 2014-2020. Речь шла о возможности работы в совместных проектах по таким направлениям, как продвижение местной культуры и наследия, сохранение природного наследия, развитие транспортных услуг и инфраструктуры, поддержка развития здравоохранения и социальных услуг и других.

Организаторами форума-выставки выступили Брестский облисполком и Брестское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты.

Наталья МИЛЕВСКАЯ.

Фото Александра Шульгача и Натальи Левчук.