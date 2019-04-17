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В Пинске первый пуск транспорта по наплавному мосту планируется 19 апреля
18.04.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В Пинске проводят механические испытания наплавного моста, который будет действовать во время реконструкции моста через реку Пина автомобильной дороги Р6 Ивацевичи — Пинск — Столин, сообщает корреспондент
«Еще предстоит работа по обеспечению безопасности дорожного движения: организация работы светофоров, шлагбаумов, регулировщиков. Первый пуск транспорта по наплавному мосту планируется 19 апреля», — сказали в горисполкоме.
Когда понтон будет полностью готов к эксплуатации, на него перенаправят движение с основного моста, который закроют на реконструкцию. По проезжей части организуют двустороннее движение, для пешеходов и велосипедистов предусмотрена отдельная дорожка.
Автомобильный мост через Пину построен 40 лет назад. В прошлом году после его детального обследования эксперты пришли к выводу, что объект нуждается в реконструкции. Обновленный путепровод планируется ввести в эксплуатацию в четвертом квартале текущего года.
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