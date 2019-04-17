В Пинске первый пуск транспорта по наплавному мосту планируется 19 апреля

В Пинске проводят механические испытания наплавного моста, который будет действовать во время реконструкции моста через реку Пина автомобильной дороги Р6 Ивацевичи — Пинск — Столин, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на отдел идеологической работы и по делам молодежи горисполкома.



Ограничения по весу на мосту составляют 40 тонн. Сегодня речники испытывают его прочность транспортом повышенной нагрузки, например, одновременно прогоняют по нему три груженых самосвала или автобусы различной вместимости. Результаты фиксируют специалисты, которые вынесут заключение о работоспособности понтона. Накануне на наплавной мост и подъездные пути к нему нанесли временную дорожную разметку, провели тестирование системы разводки в разное время суток.

«Еще предстоит работа по обеспечению безопасности дорожного движения: организация работы светофоров, шлагбаумов, регулировщиков. Первый пуск транспорта по наплавному мосту планируется 19 апреля», — сказали в горисполкоме.

Когда понтон будет полностью готов к эксплуатации, на него перенаправят движение с основного моста, который закроют на реконструкцию. По проезжей части организуют двустороннее движение, для пешеходов и велосипедистов предусмотрена отдельная дорожка.

Автомобильный мост через Пину построен 40 лет назад. В прошлом году после его детального обследования эксперты пришли к выводу, что объект нуждается в реконструкции. Обновленный путепровод планируется ввести в эксплуатацию в четвертом квартале текущего года.

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