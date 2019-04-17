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Стало известно, как будут работать поликлиники на «майские праздники»

18.04.2019 17:00 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Стало известно, как будут работать поликлиники на «майские праздники»
Фото из открытых источников

Больничные организации будут работать по следующему графику:

  • 1 мая (среда) – по графику праздничного дня;
  • 4 мая (суббота) – по субботнему графику;
  • 5 мая (воскресенье) – по графику выходного дня;
  • 6 мая (понедельник) – по графику рабочего дня;
  • 7 мая (вторник) – по графику праздничного дня;
  • 8 мая (среда) – по графику рабочего дня;
  • 9 мая (четверг) – по графику праздничного дня;
  • 10 мая (пятница) – по графику рабочего дня;
  • 11 мая (суббота) – по субботнему графику.

Работа амбулаторно-поликлинических, санитарно-эпидемиологических организаций, организаций переливания крови, медтехники, аптек будет организована следующим образом:

  • 1 мая (среда) – по графику праздничного дня;
  • 4 мая (суббота) – по графику рабочего дня;
  • 5 мая (воскресенье) – по графику выходного дня;
  • 6 мая (понедельник) – по субботнему графику.
  • 7 мая (вторник) – по графику праздничного дня;
  • 8 мая (среда) – по субботнему графику.
  • 9 мая (четверг) – по графику праздничного дня;
  • 10 мая (пятница) – по графику рабочего дня;
  • 11 мая (суббота) – по графику рабочего дня;

Отметим, что на всех праздничных мероприятиях будут дежурить медработники. Службы скорой медицинской помощи переведут в режим повышенной готовности.

 
 
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Минздрав изменил график работы учреждений здравоохранения в выходные и праздничные дни в мае.
 
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