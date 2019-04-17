Стало известно, как будут работать поликлиники на «майские праздники»

Больничные организации будут работать по следующему графику:
- 1 мая (среда) – по графику праздничного дня;
- 4 мая (суббота) – по субботнему графику;
- 5 мая (воскресенье) – по графику выходного дня;
- 6 мая (понедельник) – по графику рабочего дня;
- 7 мая (вторник) – по графику праздничного дня;
- 8 мая (среда) – по графику рабочего дня;
- 9 мая (четверг) – по графику праздничного дня;
- 10 мая (пятница) – по графику рабочего дня;
- 11 мая (суббота) – по субботнему графику.
Работа амбулаторно-поликлинических, санитарно-эпидемиологических организаций, организаций переливания крови, медтехники, аптек будет организована следующим образом:
- 1 мая (среда) – по графику праздничного дня;
- 4 мая (суббота) – по графику рабочего дня;
- 5 мая (воскресенье) – по графику выходного дня;
- 6 мая (понедельник) – по субботнему графику.
- 7 мая (вторник) – по графику праздничного дня;
- 8 мая (среда) – по субботнему графику.
- 9 мая (четверг) – по графику праздничного дня;
- 10 мая (пятница) – по графику рабочего дня;
- 11 мая (суббота) – по графику рабочего дня;
Отметим, что на всех праздничных мероприятиях будут дежурить медработники. Службы скорой медицинской помощи переведут в режим повышенной готовности.