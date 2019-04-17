Волна не схлынет. Анфимов пообещал продолжать проверки АПК

Источник материала: Ежедневник



фото: ctv.by

На сельхозпредприятиях Беларуси продолжаются проверки, старт которым был дан после посещения президентом ООО «Купаловское» с последующими громкими отставками.

Менее чем за месяц в результате проверок было зафиксировано около полутора тысяч нарушений. 500 человек привлечены к ответственности. Возбуждено 11 уголовных дел. Об этом сообщил глава Комитета госконтроля Леонид Анфимов, передает БЕЛТА .

"После посещения 26 марта Президентом ООО "Купаловское" в Шкловском районе работа по мониторингу состояния дел в АПК поставлена на системную основу. Но если кто-то ожидает, что эта волна пройдет и все затихнет, это не так. Мониторинг, проверочные и контрольные мероприятия по наведению, поддержанию порядка на земле, на мехдворах, фермах, прилегающих территориях проводятся регулярно. Мы не оставим без внимания проблему, пока порядок не будет поддерживаться в постоянном режиме, а у руководителей не будет четкого понимания, что от них все зависит и без порядка не будет движения вперед", - заявил Анфимов.