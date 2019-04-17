|
Биткоин снова растет: что будет с криптовалютой дальше
Источник материала: Myfin
– На мой взгляд, сегодня мы наблюдаем очередную волну хайпа блокчейна и криптовалют. Рынок очистился от мошеннических проектов.Технология «блокчейн» и финансовый инструмент «криптовалюта» уже не воспринимаются как тождественные термины.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Некоторые эксперты полагают, что в этом году курс самой популярной криптовалюты может подняться до $10 000.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)