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Sberbank CIB ожидает урегулирования белорусско-российских споров в экономике ко второй половине года

18.04.2019 17:48 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Темпы роста ВВП Беларуси во втором полугодии 2019 году могут вырасти с учетом возможного урегулирования белорусско-российских споров в экономике к этому времени, но по итогам года экономический рост в стране замедлится до 2,2% с 3% в 2018 году, считают эксперты Sberbank CIB.

"Мы прогнозируем некоторое улучшение динамики во втором полугодии 2019 года (к этому времени российско-белорусские разногласия, скорее всего, будут урегулированы), но рост за весь год, вероятно, будет близок к 2,2%, т. е. ниже прошлогодних 3%", - сказано в очередном обзоре долговых рынков, который выпускает Sberbank CIB.

Эксперты отмечают, что в первом квартале прирост ВВП Беларуси ускорился до 1,1% с 0,8% по итогам января-февраля. По мнению экспертов, это "указывает на мартовское улучшение экономической динамики, хотя рост оставался вялым".

По их оценке ускорение роста ВВП по итогам первого квартала объясняется в основном хорошим ростом оборота розничной торговли - на 6% в первом квартале против 5,1% за январь-февраль. Рост розничного товарооборота поддержан увеличением реальных доходов населения на 7,1% за январь-февраль 2019 года.

При этом "в остальных секторах динамика оставалась вялой", отмечается в обзоре. В частности, промпроизводство в первом квартале выросло на 0,9%, объем сельхозпроизводства снизился на 0,6%.

Как сообщалось, по данным Белстата, ВВП Беларуси в январе-марте 2019 года составил в текущих ценах Br28,6 млрд, что в сопоставимых ценах на 1,1% больше, чем в январе-марте 2018 года.

В 2018 году ВВП вырос на 3% при прогнозе 3,5% после роста на 2,4% в 2017 году. Правительство Беларуси в целевом проекте макропрогноза на 2019 год ожидает роста ВВП страны на уровне 4%.

Ключевым вопросом в двусторонних экономических отношениях Беларуси и России в настоящее время являются претензии Минска на компенсацию издержек от реализации налогового маневра в нефтяной сфере РФ. Правительство Беларуси оценивает суммарные издержки на уровне $10-11 млрд за период реализации маневра в 2019-2024 годах.

 
Теги: Минск
 
 
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Темпы роста ВВП Беларуси во втором полугодии 2019 году могут вырасти с учетом возможного урегулирования белорусско-российских споров в экономике к этому времени, но...
 
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