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В госдепе заявляют о готовности к диалогу с раскритиковавшими Помпео властями КНДР – СМИ

18.04.2019 17:12 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Представитель госдепа США заявил, что США все еще открыты к диалогу с Северной Кореей, передают в четверг западные СМИ.

"США по-прежнему готовы к тому, чтобы вступить в конструктивные переговоры с КНДР", - приводят издания слова представителя госдепа США.

При этом представитель подчеркнул, что в госдепе знают о требовании КНДР заменить госсекретаря США Майка Помпео для ведения диалога с Пхеньяном, однако воздержался от комментариев по этому вопросу.

Ранее в четверг Северная Корея потребовала, чтобы администрация США выбрала нового главного переговорщика с КНДР взамен М.Помпео.

Агентство Bloomberg сообщило, что Квон Чон Гын, которого СМИ называют главой департамента в МИД КНДР по вопросам Северной Америки, раскритиковал М.Помпео, обвинив его в том, что он мешает налаживанию отношений между США и КНДР. При этом Квон Чон Гын отметил, что для переговоров требуется кто-то более "осторожный и зрелый".

В конце февраля в Ханое прошел второй саммит США-КНДР. Он закончился преждевременно без подписания итогового соглашения между сторонами и без совместной пресс-конференции президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Причиной разногласий на встрече стали санкции против КНДР. После саммита президент США Дональд Трамп заявил, что Северная Корея потребовала полного снятия санкций, в то время как МИД КНДР по итогам переговоров утверждал, что Пхеньян просил лишь о частичной отмене ограничительных мер.

 
 
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Представитель госдепа США заявил, что США все еще открыты к диалогу с Северной Кореей, передают в четверг западные СМИ. "США по-прежнему готовы к тому, чтобы...
 
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