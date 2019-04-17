Легендарные российские фигуристы приедут в Витебск поддержать молодых спортсменов

Источник материала: Интерфакс

Легендарные российские фигуристы Наталья Бестемьянова и Андрей Бобрин примут участие в Открытом первенстве по фигурному катанию на коньках "Северная звезда", который пройдет в Витебске 20-21 апреля.

"Северная звезда" проводится в Витебске уже третий год. В 2018 году турнир принял 87 молодых фигуристов из Беларуси, России, Литвы, в 2019 году получено 120 заявок от спортсменов из стран: Беларуси, России, Литвы и Латвии.

В этом году в соревнованиях примут участие почетные гости Бестемьянова Наталья Филимоновна, советская фигуристка в спортивных танцах на льду, в паре с Андреем Букиным – олимпийская чемпионка 1988 года, 4-кратная чемпионка мира (1985-1988), 5-кратная чемпионка Европы (1983, 1985-1988), трехкратная чемпионка СССР (1982, 1983, 1987), заслуженный мастер спорта СССР (1984), член общественного совета Российского европейского конгресса, а также Бобрин Игорь Анатольевич, советский и российский фигурист, чемпион Европы (1981), заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России. Встреча и общение с ними станет дополнительной мотивацией для молодых спортсменов, зарядит на выдающиеся достижения и даст уверенность в своих силах.

Открытое первенство "Северная звезда" проводится с учетом европейского опыта организации подобного рода турниров с возможностью присвоения разрядов для спортсменов. Все участники разбиты на девять возрастных групп — от 2010 года рождения до юниоров не старше 19 лет. В жюри турнира приглашена международная бригада арбитров с экспертами из Беларуси, Латвии и России, что повышает статус соревнований. Для гостей турнира, любителей и поклонников данного вида спорта в Ледовом Дворце Витебска будет организована обширная культурно-развлекательная программа.

Организаторами турнира выступают: Управление спорта и туризма Витебского облисполкома, Витебский областной центр олимпийского резерва по зимним видам спорта, Ассоциация "Федерация фигурного катания на коньках Витебской области".

Спонсоры: ОАО "Витебский ликёро-водочный завод "Придвинье", КПУП "Кондитерская фабрика "Витьба", Витебское областное Управление ОАО "АСБ Беларусбанк" филиал №200, ЗАО "Альфа-Банк", ООО "Фикспрайс", СООО "НАТИВИТА".

При поддержке: ККУП "Витебский областной центр маркетинга".

Соревнования будут проходить два дня, 20-21 апреля, в Ледовом дворце (Витебск, пр-т Строителей, 23), торжественная церемония открытия состоится 20 апреля в 12:00.