ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Итальянский экофестиваль "OraSi Vegan Gastro Fest" откроет летний сезон в Минске

18.04.2019 17:02 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Италия –  уникальная страна со своим неповторимым колоритом и праздничным настроением. Хотите прочувствовать теплую и солнечную атмосферу этой гостеприимной страны? 

2 июня на лофт-площадке ОК16 экофестиваль соберет друзей и единомышленников, выбирающих экологическое потребление и здоровый образ жизни, и все это с итальянским акцентом.

Итальянский экофестиваль "OraSi Vegan Gastro Fest" откроет летний сезон в Минске
В самом начале лета вас ждет настоящий уикенд по-итальянски, множество интересных лекций и интерактивов. Вы сможете узнать больше о здоровой еде, продегустировать и пройти мастер-классы по её приготовлению, познакомиться с производителями суперфудов и натуральных продуктов. Экошопинг, фермерская продукция и Little Italy – в центре Минска.

Генеральным партнером выступает итальянский производитель растительных напитков и молока OraSi.

Фудкорт и маркет

Пицца, паста, стритфуд, мороженое, смузи и коктейли – все 100% веган. На фестивале вы сможете приобрести товары здорового питания, а у ремесленников и дизайнеров - изделия, соответствующие осознанному зеленому потреблению.

Средства, вырученные от продукции со слоганом Vegan OraSi, Be OraSi, Be Vegan, I love OraSi, Love Animals, Love OraSi пойдут на помощь бездомным животным.

Кухня

В рамках фестиваля на протяжении всего дня будет организованная большая кухня OraSi. Итальянские завтраки и десерты, обед и ужин на основе растительных ингредиентов помогут прочувствовать итальянскую культуру и темперамент. Кулинарные блогеры, повара и производители полезных сладостей научат вас соединять в блюдах пользу и вкус, разбираться в количестве ингредиентов, понять, как правильно их соединять и нарезать. Кухня будет транслироваться на большой экран, так что вы сможете увидеть это с любой локации мероприятия.

Детская зона

Во дворе пространства дети смогут принять участие в детских мастер-классах и развивалках, поиграть и активно провести время со своими сверстниками.

Арт мастер-классы

Почувствовать себя настоящим творцом с OraSi очень легко. Мастер-классы по росписи эко-сумок, фэшн иллюстрация и другое творчество дадут возможность покреативить и приблизиться к миру искусства.

Конкурс OraSI бариста

Также вы сможете стать зрителем масштабного конкурса OraSi бариста. В конкурсе примут участие 10 специалистов от минских заведений. За 15 минут участнику необходимо будет презентовать себя и свою кофейню и приготовить 4 капучино и 4 авторских напитка. Жюри выберут победителя и вручат ему специальные призы от OraSi. Вход свободный. Участники могут зарегистрироваться по ссылке: https://forms.gle/NR7R7BKgfcziGcvD8.

Вечерняя программа

После завершения всех мастер-классов, работы детской зоны и награждения бариста пройдет показ фильма "Укрощение строптивого", а затем начнется яркая, впечатляющая и жаркая вечеринка в итальянском стиле. На сцене фестиваля выступят 5 музыкальных групп. Будут работать бары, где бармены сделают специальные коктейли, смузи, какао и кофе на основе OraSi. Повеселитесь под итальянские летние ритмы.

Организатор проекта – экофестиваль "Пастернак".

Все новости и обновления можно найти на сайте проекта "Пастернак". Подписывайтесь на наши страничке в Facebook, Instagram и Vkontakte и узнавайте первыми, что будет на OraSi Vegan Gastro Fest.

Дата: 2 июня.

Время: с 12:00 до 00:00.

Место: культурный хаб ОК16 (ул. Октябрьская, 16).

Стать партнёром мероприятия: project@twoday.by.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Италия –  уникальная страна со своим неповторимым колоритом и праздничным настроением. Хотите прочувствовать теплую и солнечную атмосферу этой гостеприимной...
 
Новости дня
Новости разные
 
Кто из "друзей" Лукашенко попадал в поле зрения правоохранителей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • braccialini европейский коллекция вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика