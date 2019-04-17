Источник материала: Интерфакс

Италия – уникальная страна со своим неповторимым колоритом и праздничным настроением. Хотите прочувствовать теплую и солнечную атмосферу этой гостеприимной страны?

2 июня на лофт-площадке ОК16 экофестиваль соберет друзей и единомышленников, выбирающих экологическое потребление и здоровый образ жизни, и все это с итальянским акцентом.



В самом начале лета вас ждет настоящий уикенд по-итальянски, множество интересных лекций и интерактивов. Вы сможете узнать больше о здоровой еде, продегустировать и пройти мастер-классы по её приготовлению, познакомиться с производителями суперфудов и натуральных продуктов. Экошопинг, фермерская продукция и Little Italy – в центре Минска.

Генеральным партнером выступает итальянский производитель растительных напитков и молока OraSi.

Фудкорт и маркет

Пицца, паста, стритфуд, мороженое, смузи и коктейли – все 100% веган. На фестивале вы сможете приобрести товары здорового питания, а у ремесленников и дизайнеров - изделия, соответствующие осознанному зеленому потреблению.

Средства, вырученные от продукции со слоганом Vegan OraSi, Be OraSi, Be Vegan, I love OraSi, Love Animals, Love OraSi пойдут на помощь бездомным животным.

Кухня

В рамках фестиваля на протяжении всего дня будет организованная большая кухня OraSi. Итальянские завтраки и десерты, обед и ужин на основе растительных ингредиентов помогут прочувствовать итальянскую культуру и темперамент. Кулинарные блогеры, повара и производители полезных сладостей научат вас соединять в блюдах пользу и вкус, разбираться в количестве ингредиентов, понять, как правильно их соединять и нарезать. Кухня будет транслироваться на большой экран, так что вы сможете увидеть это с любой локации мероприятия.

Детская зона

Во дворе пространства дети смогут принять участие в детских мастер-классах и развивалках, поиграть и активно провести время со своими сверстниками.

Арт мастер-классы

Почувствовать себя настоящим творцом с OraSi очень легко. Мастер-классы по росписи эко-сумок, фэшн иллюстрация и другое творчество дадут возможность покреативить и приблизиться к миру искусства.

Конкурс OraSI бариста

Также вы сможете стать зрителем масштабного конкурса OraSi бариста. В конкурсе примут участие 10 специалистов от минских заведений. За 15 минут участнику необходимо будет презентовать себя и свою кофейню и приготовить 4 капучино и 4 авторских напитка. Жюри выберут победителя и вручат ему специальные призы от OraSi. Вход свободный. Участники могут зарегистрироваться по ссылке: https://forms.gle/NR7R7BKgfcziGcvD8 .

Вечерняя программа

После завершения всех мастер-классов, работы детской зоны и награждения бариста пройдет показ фильма "Укрощение строптивого", а затем начнется яркая, впечатляющая и жаркая вечеринка в итальянском стиле. На сцене фестиваля выступят 5 музыкальных групп. Будут работать бары, где бармены сделают специальные коктейли, смузи, какао и кофе на основе OraSi. Повеселитесь под итальянские летние ритмы.

Организатор проекта – экофестиваль "Пастернак".

Все новости и обновления можно найти на сайте проекта "Пастернак" . Подписывайтесь на наши страничке в Facebook , Instagram и Vkontakte и узнавайте первыми, что будет на OraSi Vegan Gastro Fest.

Дата: 2 июня.

Время: с 12:00 до 00:00.

Место: культурный хаб ОК16 (ул. Октябрьская, 16).

Стать партнёром мероприятия: project@twoday.by .