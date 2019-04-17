ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пасхальные таинства: рекомендации церкви

18.04.2019 16:02 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Последние предпасхальные дни православные верующие проводят в храмах и на кухне - готовя праздничные блюда: куличи, крашеные яйца, пасхи. Какие службы наиболее важны в эти дни, когда стоит освящать пасхальные яства, а когда исповедоваться? Ответы на эти вопросы порталу www.interfax.by помог найти настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи деревни Олехновичи Молодечненского района Георгий Комель.

«В оставшиеся предпраздничные дни очень важно «зрить в корень», как говорил Козьма Прутков. В эти дни принято обращаться к своим грехам, вспоминать о них и исповедоваться, - рассказал корреспонденту Interfax.by священник Георгий Комель. - В эти дни во всех церковных службах прочитывается Евангелие, вспоминаются страдания Иисуса Христа».

Георгий Комель отметил, сколь важны и интересны все службы и насколько особенным является каждый из предпасхальных дней. В четверг вспоминается тайная вечеря и два события с ним связанных: установление евхаристия, во время которого верующие начали причащаться, а также омовение Спасителем ног своих учеников. Считается, что так Иисус Христос показал пример смирения и братской любви.

«Христос показал нам очень важный пример. Сегодня, к сожалению, многие порочности воспринимаются как блага, а те поступки, которые является достижением души, кажутся проявлением слабости. Это еще одна причина, почему важны и интересны службы, которые проводятся в ближайшие дни. Получается настоящий диалог: через Евангелие Бог говорит с нами, а через молитву - мы обращаемся к нему», - пояснил священнослужитель.

Среди служб в предпасхальные дни особое место занимает пятничная, во время которой совершается вынос Плащаницы.

Именно в четверг и в пятницу принято готовить пасхальные яства - печь куличи, красить яйца, готовить пасхи, чтобы потом их освящать в церкви. «Приготовление этих блюд, а также их освящение - это веками наработанная традиция. Нет никакого смысла ее убирать из нашей жизни, - считает Георгий Комель. -  Другое дело, что если раньше верующие готовили сами, то сейчас имеют возможность покупать пасхальные блюда и приносить их для освящения. В этом также нет ничего плохого. Как и в количестве освящаемой еды. Кто-то приносит с собой в храм большие сумки снеди, а кто-то ограничивается символическим яичком».

Как объяснил собеседник Interfax.by, традиция готовить пасхальную еду заранее вызвана житейской предусмотрительностью. Прихожане храмов проводят много времени в церкви в последние предпасхальные дни и могут просто не успеть приготовить все необходимое для освящения и праздничной трапезы в последний момент. То же самое касается и исповеди.

«Некоторые считают, что исповедоваться надо непосредственно перед пасхой, - говорит священник Георгий Комель. - Но они не совсем правы. Гораздо разумнее поступают те, кто не оставляет исповедь на субботу и последнюю предпасхальную службу, а очищается от грехов заранее. Ведь именно в субботу желающих исповедоваться может оказаться очень много, служба будет очень продолжительной, а священнику будет сложно уделить каждому столько внимания, как в предшествующие субботе дни».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Последние предпасхальные дни православные верующие проводят в храмах и на кухне - готовя праздничные блюда: куличи, крашеные яйца, пасхи. Какие службы наиболее...
 
Новости дня
Новости разные
 
Единый день информирования прошел сегодня в трудовых коллективах Вороновщины (будет дополнено)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика