Пасхальные таинства: рекомендации церкви

Источник материала: Интерфакс

Последние предпасхальные дни православные верующие проводят в храмах и на кухне - готовя праздничные блюда: куличи, крашеные яйца, пасхи. Какие службы наиболее важны в эти дни, когда стоит освящать пасхальные яства, а когда исповедоваться? Ответы на эти вопросы порталу www.interfax.by помог найти настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи деревни Олехновичи Молодечненского района Георгий Комель.

«В оставшиеся предпраздничные дни очень важно «зрить в корень», как говорил Козьма Прутков. В эти дни принято обращаться к своим грехам, вспоминать о них и исповедоваться, - рассказал корреспонденту Interfax.by священник Георгий Комель. - В эти дни во всех церковных службах прочитывается Евангелие, вспоминаются страдания Иисуса Христа».

Георгий Комель отметил, сколь важны и интересны все службы и насколько особенным является каждый из предпасхальных дней. В четверг вспоминается тайная вечеря и два события с ним связанных: установление евхаристия, во время которого верующие начали причащаться, а также омовение Спасителем ног своих учеников. Считается, что так Иисус Христос показал пример смирения и братской любви.

«Христос показал нам очень важный пример. Сегодня, к сожалению, многие порочности воспринимаются как блага, а те поступки, которые является достижением души, кажутся проявлением слабости. Это еще одна причина, почему важны и интересны службы, которые проводятся в ближайшие дни. Получается настоящий диалог: через Евангелие Бог говорит с нами, а через молитву - мы обращаемся к нему», - пояснил священнослужитель.

Среди служб в предпасхальные дни особое место занимает пятничная, во время которой совершается вынос Плащаницы.

Именно в четверг и в пятницу принято готовить пасхальные яства - печь куличи, красить яйца, готовить пасхи, чтобы потом их освящать в церкви. «Приготовление этих блюд, а также их освящение - это веками наработанная традиция. Нет никакого смысла ее убирать из нашей жизни, - считает Георгий Комель. - Другое дело, что если раньше верующие готовили сами, то сейчас имеют возможность покупать пасхальные блюда и приносить их для освящения. В этом также нет ничего плохого. Как и в количестве освящаемой еды. Кто-то приносит с собой в храм большие сумки снеди, а кто-то ограничивается символическим яичком».

Как объяснил собеседник Interfax.by, традиция готовить пасхальную еду заранее вызвана житейской предусмотрительностью. Прихожане храмов проводят много времени в церкви в последние предпасхальные дни и могут просто не успеть приготовить все необходимое для освящения и праздничной трапезы в последний момент. То же самое касается и исповеди.

«Некоторые считают, что исповедоваться надо непосредственно перед пасхой, - говорит священник Георгий Комель. - Но они не совсем правы. Гораздо разумнее поступают те, кто не оставляет исповедь на субботу и последнюю предпасхальную службу, а очищается от грехов заранее. Ведь именно в субботу желающих исповедоваться может оказаться очень много, служба будет очень продолжительной, а священнику будет сложно уделить каждому столько внимания, как в предшествующие субботе дни».