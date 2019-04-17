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Беларусь получила приглашение от ЕС на мероприятия по случаю 10-летия "Восточного партнерства" – глава МИД

18.04.2019 15:59 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Беларусь получила приглашение от Европейского союза на мероприятия в Брюсселе, приуроченные к 10-й годовщине "Восточного партнерства", сообщил  министр иностранных дел Владимир Макей в четверг.

"Предложения изучаются, изучается формат этих мероприятий. Смотрим, что там будет по содержанию. Будем вносить соответствующие предложения главе государства",  - сказал В.Макей.

Его цитирует портал tut.by.

На вопрос, стоит ли, по мнению МИД, президенту принять участие в мероприятиях, В.Макей ответил: "Визитов много. Важно, чтобы они приносили конкретные результаты".

Ранее сообщалось, что Евросоюз пригласил президента Беларуси Александра Лукашенко на ужин в Брюссель 13 мая по случаю 10-й годовщины "Восточного партнерства".

В 2017 году в саммите "Восточного партнерства", на который также был приглашен А.Лукашенко, от официального Минска участвовал В.Макей.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь получила приглашение от Европейского союза на мероприятия в Брюсселе, приуроченные к 10-й годовщине "Восточного партнерства", сообщил  министр...
 
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