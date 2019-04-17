Готовим к Европейским играм. В Беларуси запустят кулинарный гид для иностранцев

Источник материала: Интерфакс

Специально ко II Европейским играм разработан уникальный проект — Taste of Belarus, который поможет иностранным гостям узнать больше о культуре Беларуси и ее аутентичной кухне. Его главная цель — по-настоящему удивить и показать лучшие блюда, которые предлагают заведения Минска.



Taste of Belarus — это гастрономический гид, дополненный специальным мобильным приложением на английском языке. Проект позволит каждому туристу быстро сориентироваться в белорусской кухне и выбрать те позиции и заведения, которые обязательно стоит попробовать и посетить. Онлайн- и офлайн-каталог объединит 2500 блюд национальной кухни из 200 ресторанов Минска. Приложение разработал портал Relax.by, который 17 апреля стал официальным медиапартнером II Европейских игр.



"Республиканский оргкомитет поставил одной из главных задач реализацию билетов на II Европейские игры. Этот процесс отслеживается каждую неделю. Наши новые медиапартнеры имеют прямой выход на ближайшие страны-соседи. Ни для кого не секрет, что именно оттуда мы ожидаем наибольшее количество гостей и болельщиков, а популярные ресурсы помогут рассказать им об Играх и нашей стране. Мы рады, что наша работа не остается незамеченной и привлекает партнеров из государственных и негосударственных организаций", — пояснил директор фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Георгий Катулин.



В онлайн-каталоге Taste of Belarus на каждое блюдо можно будет поставить отзыв и увидеть его рейтинг, а также рейтинги ресторанов, где то или иное блюдо можно будет попробовать. К Играм будет выпушена печатная версия каталога, которая будет распространяться в Национальном аэропорту, гостиницах Минска и местах проведения спортивных мероприятий. На странице каждого блюда есть QR-код, по которому в приложении открывается список мест, где можно его попробовать.

Таким образом о лучших гастрономических и других брендах Беларуси будет узнавать все большее количество людей во всем мире. Проект планируется интегрировать с сайтом II Европейских игр и официальным мобильным приложением.

"Для нас честь оказать поддержку проведению II Европейских игр в Беларуси. Проекты Relax.by и 103.by также присутствуют на рынках Украины, Казахстана и России. Мы планируем осветить предстоящее глобальное спортивное мероприятие для суммарной аудитории более 14 млн. в месяц", — отметил основатель и генеральный директор компании ARTOX Алексей Захаревский.

Самый крупный белорусский гид по отдыху и развлечениям возьмет на себя функцию информационной поддержки и будет освещать события, которые пройдут в Минске в рамках II Европейских игр. Кроме того, портал станет путеводителем по белорусской кухне и культуре страны в целом.