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Готовим к Европейским играм. В Беларуси запустят кулинарный гид для иностранцев
Источник материала: Интерфакс
Специально ко II Европейским играм разработан уникальный проект — Taste of Belarus, который поможет иностранным гостям узнать больше о культуре Беларуси и ее аутентичной кухне. Его главная цель — по-настоящему удивить и показать лучшие блюда, которые предлагают заведения Минска.
Таким образом о лучших гастрономических и других брендах Беларуси будет узнавать все большее количество людей во всем мире. Проект планируется интегрировать с сайтом II Европейских игр и официальным мобильным приложением.
"Для нас честь оказать поддержку проведению II Европейских игр в Беларуси. Проекты Relax.by и 103.by также присутствуют на рынках Украины, Казахстана и России. Мы планируем осветить предстоящее глобальное спортивное мероприятие для суммарной аудитории более 14 млн. в месяц", — отметил основатель и генеральный директор компании ARTOX Алексей Захаревский.
Самый крупный белорусский гид по отдыху и развлечениям возьмет на себя функцию информационной поддержки и будет освещать события, которые пройдут в Минске в рамках II Европейских игр. Кроме того, портал станет путеводителем по белорусской кухне и культуре страны в целом.
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Специально ко II Европейским играм разработан уникальный проект — Taste of Belarus, который поможет иностранным гостям узнать больше о культуре Беларуси и ее аутентичной...
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