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Viber готовит версию мессенджера на белорусском языке

18.04.2019 18:06 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Viber готовит версию мессенджера на белорусском языке
Фото из открытых источников

Вместе с решением о запуске полнофункциональной версии на белорусском языке приложения будет проводиться конкурс иллюстраторов "Viber па-беларуску", который стартовал 17 апреля. Заявки на участие принимаются до 10 мая. Вместе с заявкой участнику необходимо отослать три отрисованных цветных стикера в формате PNG или JPEG.

Viber готовит версию мессенджера на белорусском языке Viber полностью обновит дизайн и введет чаты со скрытыми номерами

Отмечается, что нужно не только придумать стикеры, но и название стикерпака с кратким описанием на белорусском и английском языках.

Авторы 20 лучших работ пройдут во второй отборочный тур и смогут презентовать свои идеи оффлайн экспертному жюри, которым в свою очередь предстоит отобрать 5 работ для участия в голосовании в официальном сообществе в Viber.

Победителя ждет совместная работа с командой Viber по созданию финального дизайна стикерпака.

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
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