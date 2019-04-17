Viber готовит версию мессенджера на белорусском языке

Источник материала: Аргументы и факты

Вместе с решением о запуске полнофункциональной версии на белорусском языке приложения будет проводиться конкурс иллюстраторов "Viber па-беларуску", который стартовал 17 апреля. Заявки на участие принимаются до 10 мая. Вместе с заявкой участнику необходимо отослать три отрисованных цветных стикера в формате PNG или JPEG.

Отмечается, что нужно не только придумать стикеры, но и название стикерпака с кратким описанием на белорусском и английском языках.

Авторы 20 лучших работ пройдут во второй отборочный тур и смогут презентовать свои идеи оффлайн экспертному жюри, которым в свою очередь предстоит отобрать 5 работ для участия в голосовании в официальном сообществе в Viber.

Победителя ждет совместная работа с командой Viber по созданию финального дизайна стикерпака.