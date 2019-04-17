|
«Белнефтехим» высказался о перспективах наращивания экспорта нефтепродуктов в Украину
18.04.2019 17:40 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: rzd.ru
В концерне прокомментировали возможности увеличения экспорта в Украину в связи с решением России прекратить поставки нефти и нефтепродуктов в эту страну.
"При распределении произведенных продуктов НПЗ прежде всего ориентируются на обеспечение потребностей внутреннего рынка - это приоритет для нас. Что касается поставки остальной части нефтепродуктов на экспорт, то решение принимается с учетом показателей маржинальности при поставках на тот или иной рынок, а также необходимостью выполнения уже подписанных договоров", - пояснили
Сегодня стало известно, что
Экспорт нефтепродуктов из России в Украину будет осуществляться по разрешениям Минэкономразвития РФ. Речь идет о бензинах, дизтопливе, пропанах, бутанах и прочих сжиженных газах.
При этом постановлением вводится полный запрет на экспорт нефти на Украину. До 2014 года основным прямым поставщиком сырой нефти в страну была Россия. Сейчас, по данным украинских СМИ, она поступает в основном из Азербайджана, Алжира и Ирана. При этом абсолютным лидером в поставках готовых нефтепродуктов на Украину является Беларусь, отмечает
По данным Белстата, Беларусь в 2018 году экспортировала в Украину 3,16 млн тонн нефтепродуктов. В стоимостном выражении экспорт в Украину увеличился на 15% — до 2,09 млрд долларов. На долю Украины в 2018 году пришлось 26,5% белорусского экспорта нефтепродуктов, отмечает
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В концерне прокомментировали возможности увеличения экспорта в Украину в связи с решением России прекратить поставки нефти и нефтепродуктов в эту страну.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)